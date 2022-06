Defensa Civil y SAME asistieron y trasladaron a menor isleño que necesitaba atención médica

Fue ante el pedido de auxilio de su mamá porque el niño se encontraba descompensado y con fiebre. Fue llevado al hospital municipal para su atención. Defensa Civil de Campana y SAME asistieron y trasladaron durante el fin de semana a un niño isleño que necesitaba atención médica urgente. El llamado de auxilio fue realizado por su mamá que solicitó asistencia médica para su hijo que padecía fiebre y se encontraba descompensado. Inmediatamente, los brigadistas del cuerpo -que depende de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana- embarcaron rumbo a la isla, a la vez que coordinaron con personal del SAME el arribo de una ambulancia a la costa del río. De esta manera, el menor fue rápidamente trasladado al hospital municipal San José donde lo esperaban profesionales médicos para su atención.



