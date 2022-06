RENUNCIA A LA QUERELLA La Oficina Anticorrupción anunció a la Justicia que renuncia a la querella en el único juicio en marcha contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en el de supuesto fraude en la obra pública por el direccionamiento a favor del empresario Lázaro Báez. Lo comunicó al Tribunal Oral Federal 2 a poco que comiencen los alegatos. "El Titular de este organismo ha dispuesto desistir del rol de querellante en las causas en que esta Oficina se encontraba constituida en tal carácter. Por lo tanto, no habiendo prueba propuesta por la representación de este organismo pendiente de producción, se solicita a Vuestra Excelencia que se aparte a esta Oficina Anticorrupción del rol de querellante, oportunamente asumido", sostiene en la comunicación oficial al Tribunal y que lleva la firma del abogado Sergio Aleo.



ACLARACIÓN POR PORCENTAJE El legislador porteño Gabriel Solano reconoció que el Polo Obrero (PO) cobra el 2% de los ingresos a cada uno de los afiliados que reciben un plan estatal, por lo que obligó a Eduardo Belliboni, líder del espacio, a explicar el motivo de la recaudación. "Las organizaciones de los desocupados organizan y defienden un financiamiento autónomo para las necesidades de la lucha y de los barrios. El movimiento piquetero sostiene, sin apoyo del Estado, miles de comedores populares en todo el país", dice el comunicado del PO, que lleva la firma de Belliboni. A su vez, continúa: "Para eso es necesario, como cualquiera sabe, tener un lugar donde hacer la olla popular y por lo tanto pagar alquileres, comprar una garrafa, pagar los fletes para trasladar los alimentos que el Estado no entrega en la puerta de cada comedor si no en un depósito central. Gastos que debería financiar el Estado pero que terminan financiando las familias que concurren a los comedores". SUBE: CÓMO CONSULTAR SALDO WhatsApp añadió un nuevo sistema en su mensajería instantánea para que los usuarios del transporte público puedan ver el saldo de su tarjeta SUBE. De esta manera y a través de un chatbot llamado Subi las personas accederán a la información correspondiente. Ahora ya no es necesario trasladarse a un monitor de carga o esperar a tomarse el transporte para saber la carga ya que esta nueva tecnología permite que este trámite sea más sencillo al realizar diversas consultas sobre el uso del sistema de transporte directamente desde WhatsApp. Para conocer el saldo o por ejemplo averiguar dónde conseguir una tarjeta nueva, que últimamente no se encuentran en muchos puntos por el faltante del plástico, se deberá agregar como contacto a Subi con el número: +5491166777823. Las consultas se podrán realizar de lunes a viernes entre las 8 y las 20 horas. VIRUELA EN EVALUACIÓN Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de Naciones Unidas (OMS) informó este martes que convocará para el próximo 23 de junio a la Comisión de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional para evaluar si la viruela del mono representa una "emergencia de salud pública de alcance internacional". "El virus se está propagando de una forma inusual y afecta cada vez a más países, por lo que se requiere una respuesta coordinada debido a la propagación geográfica del virus. Asimismo, tener esta comisión nos permitirá deliberar sobre las diferentes decisiones con expertos y, así, entender mejor el virus", dijo Tedros en conferencia de prensa. Es importante recordar que los síntomas principales de la viruela del mono, que no suele ser mortal, son fiebre, dolores de cabeza, musculares o de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y fatiga. Luego aparecen las erupciones, que pueden estar en la cara, las palmas de las manos, las plantas de los pies; además de las lesiones, pústulas y finalmente costras. Sus síntomas suelen desaparecer al cabo de dos o tres semanas.