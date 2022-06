Alejandra Dip Ak´ab´al- akbal- Noche polaridad- amanecer -atardecer-frío- calor. Noche, soñar abundancia, el pulsar de las emociones internas, sacar las trabas que están en el inconsciente y no dejan avanzar. Purificar procesos -b´elejeb- bolon- nueve deidad el joven jaguar. Maestria - inteligencia- dominio de algún asunto- capacidad- generar habilidades Animal de poder: guacamayo -piedra: jaspe -partes del cuerpo que rige: estomago, intestino, pulmones, riñones. Hoy las cosas quedan al descubierto, todo se sabe, todo se revela. Piensa bien y haz el bien, así tu mente será iluminada. Día para eliminar el odio y el orgullo, para poder domarlo, sacarlo. Akabal nos trae la esperanza de que empieza a clarear. Trata de encontrar un equilibrio entre tus sombrar y tus luces, todos tenemos sombras, hay que reconocerlas, aceptarlas., kab´el 9 nos da el poder para ser expertos en descubrir nuestras habilidades o de descubrir cosas que estaban ocultas, puede ser nuestro talento oculto o cosas que no estábamos pudiendo ver. Ir hacia nuestro interior y tratar de ver nuestras propias piedras, nuestros miedos, inseguridades, nuestra vergüenzas, para poder trabajar con ellas y avanzar. Hoy esta bueno para luchar contra la calumnias y las mentiras y evitar que el llanto nos invada. A reconocer nuestras sombras sin que estas nos tomen, esta buena esta energía para encontrar el equilibrio y no desbordarnos. Pero si estamos fuera de eje, todo esto se puede dar en el otro extremo. Muy buen día para pedir luz en el camino, que no se apague nuestro fuego sagrado, la pasión, para los sentimientos de corazón, que las cosas que no están muy claras , se esclarezcan, para que empiecen a darse nuevas oportunidades. Hoy pidamos protección contra las energías negativas, que si estamos fuera de eje van a estar dando vueltas queriendo entrar. Si estamos pum para arriba hoy prevalece la justicia y la verdad! Que asi sea! In lak´ech!!



