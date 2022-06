Cecilia Nicolini participó de un encuentro de líderes para reducir las emisiones de metano

La cita, convocada por Global Methane Hub (GMH), generó un espacio de intercambio entre representantes del sector público, privado y académico para acelerar medidas que permitan alcanzar los objetivos establecidos en el Compromiso Mundial de Metano, suscripto por Argentina en el marco de la COP 26 de Glasgow. La secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cecilia Nicolini, participó este jueves de un encuentro sobre mitigación de metano, junto al enviado especial para el Clima de Estados Unidos, John Kerry, el gobernador del Estado de California, Gavin Newsom, autoridades de otros países del continente y líderes globales. Organizado por el Global Methane Hub (GMH), el evento brindó un espacio de intercambio entre representantes del sector público, privado y académico para acelerar medidas que permitan alcanzar los objetivos establecidos en el Compromiso Mundial de Metano, que tuvo a la Argentina como uno de los países firmantes del acuerdo inicial, en el marco de la COP 26 de Glasgow, en noviembre pasado. Durante su intervención, Nicolini remarcó el compromiso de la Argentina con la agenda climática y detalló los beneficios de encarar iniciativas conjuntas para reducir las emisiones de metano, informaron fuentes de Presidencia. "Como indican expertos y expertas, el metano tiene un potencial de calentamiento global mucho mayor que el dióxido de carbono", dijo la funcionaria y manifestó que "por eso cuando avanzamos en acciones para reducir las emisiones de este gas generamos un impacto positivo más rápido". En ese sentido, agregó: "Estas medidas no sólo traen beneficios ambientales. También permiten un fortalecimiento de nuestras capacidades tecnológicas y la posibilidad de compartir conocimiento junto a los otros países del continente". Nicolini destacó además la necesidad de revisar la arquitectura financiera global para potenciar la acción climática en los países en desarrollo y señaló que "hoy el flujo de fondos no es suficiente y los modelos de negocios no siempre incentivan la inversión en los proyectos que debemos impulsar". "Desde el Sur Global necesitamos un financiamiento que se adecúe a los desafíos que nos esperan, que contemple las particularidades de cada país y que nos permita enfrentar la crisis climática sin dejar a nadie atrás", completó.