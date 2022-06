Me cuesta mucho entender a las mujeres. El hombre es más práctico para ser feliz, para divertirse, más inmediato. En cambio, las mujeres, tienen siempre esa vuelta de más que las diferencia claramente con los hombres. Hacen un giro especulativo con la realidad y queda un eslabón perdido para yo poder entenderlas. El hombre mira un partido de fútbol, opina sobre lo que está viendo directa y concretamente, le gusta el fuego, el asado... Son cosas que se entienden muy fácilmente. La mujer tiene esa forma de encontrar la felicidad de manera extraña, media rebuscada a mi manera de ver. Recuerdo que en la casa de la Nona, las chicas se entretenían poniéndole flores a la imagen de la Virgen que estaba en el patio. Podían estar durante horas sumándole florecitas a su imagen. Una vez fui hasta el patio de la casa de la Nona, andaba como bola sin manija esa tarde, medio aburrido y cuando llego, veo que las chicas se hacían las que lloraban, tenían un suéter o algunas un trapo en la cabeza y de rodillas rodeaban a una calandria que habían encontrado muerta en patio. Le hicieron a la calandria una cama con yuyos y la cubrieron casi por completo de flores, mientras lloraban sin lágrimas, hablaban entre sí: "Vamos a llevarla hasta la Virgen, después la enterramos y le hacemos una tumba en el jardín". Me acerqué al velorio de la calandria para ver si podía meterme en esa atmósfera funeraria, pero no me salió actuar el llanto. "¡Pobrecita, mirá, ya no va a volar más!" me decían para que me quede en el velorio, pero realmente no pude. Me alejé y me entretuve viéndolas desde lejos jugar en su fantasía. Las mujeres con las flores crean una asociación inentendible, pero misteriosamente atractiva.