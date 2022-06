Al Tricolor le faltó efectividad en la búsqueda de los palos y perdió 27-20 como local por la séptima fecha del Campeonato. Por la séptima fecha del Campeonato de Tercera de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana perdió 27-20 ante Banco Hipotecario en un partido que disputó el último sábado en condición de local, en su cancha de Chiclana y Luis Costa. Después de un primer tiempo en el que no pudo obtener puntos de sus avances y sufrió la efectividad rival con el pie (Banco Hipotecario se fue 16-0 al entretiempo gracias a tres penales y un try-penal convertidos por Tiago Costa), el Tricolor reaccionó en la segunda mitad, cuando anotó cuatro tries por intermedio de Facundo Cerda, Carlos Díaz y Franco Velázquez (2). Sin embargo, la falta de puntería a los palos para convertir esos tries y nuevos aciertos de Tiago Castro (pateador visitante) lo terminaron condenando a la derrota que se cerró por 27-20. Con este resultado, el CCC acumula ahora 2 victorias y 4 caídas en seis presentaciones y, con 11 puntos, se ubica en la séptima colocación del Campeonato de Tercera de la URBA. En esta oportunidad, el equipo dirigido por Sebastián García (quien cuenta con varios lesionados en el plantel) salió a la cancha con Santiago Sauton, Nicolás Fernández, Leonardo Correa; Alan González, Franco Casanova; Diego Colque, Patricio Mego, Nicolás Cuevas; Facundo Cerda, Benjamín Morelli; Franco Velázquez, Carlos Díaz, Juan Izaguirre, Luca Dearmas; y Franco Damiano. Luego ingresaron Andrés Kibisz y el debutante Federico Benedetich, quien sumó sus primeros minutos de juego en Primera. Los demás resultados de esta séptima fecha fueron: Náutico Arsenal Zárate 13-25 Porteño, Atlético San Andrés 31-39 Beromama, Los Molinos 38-22 Municipalidad de Vicente López y San José 32-41 Tiro Federal de Baradero. Con estos resultados, Los Molinos se mantiene como líder con 33 puntos y luego se ubican: 2) Porteño, 26 puntos; 3) Municipalidad de Vicente López, 19 puntos; 4) Banco Hipotecario, 18 puntos; 5) Náutico Arsenal Zárate, 17 puntos; 6) Beromama, 14 puntos; 7) Ciudad de Campana, 11 puntos; 8) Los Pinos y San José, 8 puntos; 10) Tiro Federal de Baradero, 6 puntos; 11) Atlético San Andrés, sin puntos. Como este fin de semana no habrá actividad en la URBA, el próximo compromiso del CCC será el 25 de junio, cuando enfrente como visitante a Beromama por la octava fecha del certamen.

UN SCRUM DURANTE EL ENCUENTRO JUGADO EN LA CANCHA DE CHICLANA Y LUIS COSTA (FOTO @bhnrugby).