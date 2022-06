Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 15/jun/2022. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 15/jun/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

15 de Junio de 2022 Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Deportivas

15 de Junio de 2022







SE LE ESCAPÓ Con tres goles entre los 12 y los 23 del segundo tiempo, San Lorenzo parecía encaminarse a su primera victoria del Campeonato de la Liga Profesional. Sin embargo, Arsenal reaccionó y con dos tantos Cristian Colman estableció el 3-3 definitivo en el Nuevo Gasómetro (el campanense Nicolás Blandi no ingresó en el Ciclón, que cosechó su tercera igualdad consecutiva). Ayer, en este inicio de la 3ª fecha, Newells venció 1-0 como visitante a Patronato y quedó momentáneamente en lo más alto con 7 unidades junto a Estudiantes de La Plata, que derrotó 2-1 como local a Sarmiento de Junín. Además, Defensa y Justicia y Huracán igualaron 1-1 en Florencio Varela. HOY, BOCA Y RIVER En la continuidad de la tercera fecha del Campeonato de la Liga Profesional hoy se jugarán otros cinco encuentros, entre los que se destacan los encuentros que protagonizarán River Plate y Boca Juniors. El Millonario enfrentará como visitante a Colón de Santa Fe desde las 19.00 horas, mientras el Xeneize será local ante Tigre (21.30) en la reedición de la última final de la Copa de la Liga. Previamente también jugarán: Barracas Central vs Unión (14.00), Banfield vs Central Córdoba (16.30) y Atlético Tucumán vs Lanús (16.30). MUNDIAL COMPLETO Entre lunes y martes se definieron los últimos dos lugares de la próxima Copa del Mundo: Australia y Costa Rica se hicieron de esos boletos y serán parte de "Qatar 2022". Los oceánicos superaron el repechaje al vencer a Perú por 5-4 en la definición por penales (no se sacaron ventajas ni en el tiempo regular ni en suplementario). De esta manera, Australia jugará en el Grupo D junto a Francia, Dinamarca y Túnez. Por su parte, Costa Rica derrotó ayer 1-0 a Nueva Zelanda en el último repechaje y se ganó la posibilidad de integrar el Grupo E junto a Japón y dos potencias europeas como Alemania y España. COPA ARGENTINA Esta tarde se medirán Gimnasia de Jujuy y Racing de Córdoba por la segunda fase del certamen. Ambos equipos llegaron a esta instancia tras eliminar a equipos de la Liga Profesional en el debut: el Lobo jujeño superó a Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras La Academia cordobesa eliminó a San Lorenzo en los penales. Hoy se enfrentan desde las 14.00, con transmisión de TyC Sports. FERRO, EN LEVANTADA Después de un flojísimo arranque de campeonato, Ferro Carril Oeste comenzó a recuperar terreno en la Primera Nacional: ayer venció 1-0 a Atlanta y cosechó su quinta victoria consecutiva en el certamen. De esta manera llegó a los 25 puntos y quedó a uno de zona de clasificación al Reducido. En cambio, Atlanta no sale de su irregularidad y con 20 unidades se ubica en la 26ª posición. En la divisional, además, se confirmaron dos nuevos entrenadores: Fabián Lisa será el sucesor de Axel Clazón en San Telmo, mientras Cristian "Ogro" Fabbiani suplanta a Guillermo Duró en Deportivo Riestra. INSTITUTO CAMPEÓN En el quinto y decisivo juego de la Final de la Liga Nacional de Básquet, Instituto de Córdoba venció 85-84 como visitante a Quimsa de Santiago del Estero y se consagró campeón por primera vez en su historia. En tanto, en España, Real Madrid se impuso 88-75 en el primer juego de la serie final ante Barcelona. El duelo tuvo como goleadores a dos argentinos: Gabriel Deck sumó 18 puntos para el Merengue, mientras Nicolás Laprovittola anotó 15 para el conjunto catalán.



P U B L I C I D A D