Más de un centenar de docentes reflexionaron sobre innovación y desafíos educativos







Fue una actividad organizada por Tenaris en el marco de la primera celebración del Día de la Educación Roberto Rocca. Disertaron Gil Noam, profesor asociado de Harvard, y la lingüista Florencia Salvarezza. Además se presentó el programa "Campana aprende" que acercará capacitaciones exclusivas y promoverá la sinergia entre los establecimientos educativos de la ciudad. En el marco de la primera celebración del Día de la Educación Roberto Rocca, Tenaris invitó a reflexionar sobre innovación y desafíos educativos a más de un centenar de docentes de Campana y Zárate. La actividad se desarrolló el sábado 11 en el auditorio de la Escuela Técnica Roberto Rocca y contó con destacados oradores especialistas en distintos campos. Gil Noam abrió la ronda de exposiciones. Psicólogo y profesor asociado de la Escuela de Medicina de Harvard, el fundador del PEAR Institute analizó la nueva agenda de aprendizaje, tendencias educativas y gestión del cambio y también la relación entre el desarrollo socioemocional, STEM y la educación técnica de el siglo XXI. "La pandemia dejó sumido al sistema educativo en una situación de profunda complejidad. Hay una gran deserción escolar debido a problemas económicos, pero también porque los jóvenes están desinteresados por lo que las escuelas les ofrecen. Por eso, hoy más que nunca debemos formar estudiantes activos para que sean protagonistas del proceso de aprendizaje, trabajando las habilidades socioemocionales no como una tema separado de la currícula, sino integrándolas en el día a día, como propone la enseñanza enfocada en STEM", sostuvo Noam. Por su parte, la lingüista Florencia Salvarezza abordó la dislexia y compartió estrategias para incluir en los aprendizajes a los y las jóvenes que conviven con este trastorno de naturaleza neurobiológica. "Como profesionales de la educación, lo que debemos evitar a toda costa es que el chico no aprenda por tener dislexia", subrayó la especialista, quien sugirió aplicar en el aula "una estrategia que combine acomodar, adaptar e incluir contextos, contenidos y estudiantes ya que las personas con dislexia pueden aprender como cualquier otra, la única diferencia radica en el cómo". Por último, un panel integrado por Inés Aguerrondo (socióloga experta en planificación educativa y política social), Luis Grieco (gerente de Relaciones con la Comunidad de Tenaris), Ludovico Grillo (director de la ETRR) y Alfredo Vota (director general del Polo Educativo Dante Alighieri, Hölters Natur y CIEDA) adelantó los principales ejes del programa Campana aprende, iniciativa que acercará a la ciudad congresos, capacitaciones, recursos e instancias de intercambio de mejores prácticas entre distintos establecimientos educativos de nivel primario y secundario. "Es un proyecto de dos años de duración con el que buscamos producir un impacto concreto y que Campana sea un faro en cuanto al modelo educativo que queremos para el resto del país", explicó Aguerrondo. Durante la jornada, los y las docentes pudieron recorrer además las instalaciones de la ETRR, cuyo diseño fue recientemente reformado por la reconocida arquitecta holandesa Rosan Bosch. El Día de la Educación Roberto Rocca se celebra cada 10 de junio y procura continuar con el legado de uno de los fundadores de Tenaris y docente del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Este año y mediante un evento que tuvo lugar en la red de Escuelas Técnicas Roberto Rocca (ETRR), con sus sedes de Campana, Argentina, y Monterrey, México, se lanzó la nueva identidad de los programas educativos de Tenaris y un nuevo campus educativo abierto al público dedicado a la capacitación para docentes y estudiantes en áreas como matemática, transformación digital, educación STEM, habilidades técnico industriales e innovación educativa entre otras. De la presentación participó Paolo Rocca, CEO de Tenaris e hijo de Roberto.

Gil Noam, profesor asociado de Harvard y fundador del PEAR Institute, abordó el vínculo entre desarrollo socioemocional, STEM y escuelas técnicas





