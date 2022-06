» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 16/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Recolección de residuos: el cronograma para el fin de semana largo







La Subdirección de Higiene Urbana del Municipio comunicó que durante los feriados nacionales del viernes 17 y el lunes 20 de junio no habrá recolección domiciliaria. La Subdirección de Higiene Urbana, dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana del Municipio, informa que durante los feriados nacionales del viernes 17 y lunes 20 de junio no habrá recolección de residuos. De esta manera, Agrotécnica Fueguina prestará el servicio, como es habitual, el sábado 18 y luego retomará su cronograma el martes 21 de junio. Ante esta situación, desde el Municipio les solicitaron a los vecinos respetar estas modificaciones y evitar el retiro de los residuos de sus domicilios a fin de colaborar con la limpieza y el orden de la ciudad.

