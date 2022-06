» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 16/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Vuelco en la Ruta Panamericana







Fue anoche, sobre la mano a Rosario. La mujer que conducía la Ford Escosport fue traslada al hospital. Por razones que se desconocen, una mujer perdió el control de la Ford Ecosport que manejaba mientras transitaba a la altura del kilómetro 79 de la Ruta 9, mano a Rosario. La mujer fue asistida por la Unidad de Rescate de Bomberos Voluntarios y trasladada hasta al hospital municipal por precaución.

El vehículo volcó sobre la mano lenta. En el lugar se presentó Comando de Patrullas y Policía Vial.

#Ahora vuelco de vehículo en Panamericana km 78 mano a provincia. La conductora de la Ford Ecosport fue asistida por Bomberos Rescate móvil 43 y trasladada por SAME al hospital San José. No involucró a otros vehículos. pic.twitter.com/7YUO23EQge — Daniel Trila (@dantrila) June 16, 2022

