» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 16/jun/2022 de La Auténtica Defensa. A 67 Años del Bombardeo de 1955: El PJ Campana Visitó a Andres Serrano







Es el hijo de un Campanense que estuvo presente aquel 16 de junio en Plaza de Mayo. Pety junto a su esposa Tina recibieron a Soledad Alonso, María Eugenia Giroldi y Carlos Ortega en su casa y contaron los pormenores de la angustiante presencia de su padre aquel fatídico día cuando la aviación naval ametralló y bombardeo a la población civil, dejando un saldo de más de 350 muertos y 2000 heridos. El 16 de junio de 1955, la Armada Argentina, con apoyo de sectores de la Fuerza Aérea, encabezó un ataque que tenía como objetivo principal asesinar al presidente Juan Domingo Perón y a los miembros de su gabinete para consumar así un golpe de Estado. Sin embargo, la maniobra comprendía también la agresión contra la población civil que pudiera alzarse en defensa de un gobierno constitucional que contaba con un importante apoyo popular. El propósito de la conjura, tras asesinar al presidente de la Nación, era instaurar un triunvirato civil integrado por Miguel Ángel Zavala Ortiz (dirigente de la UCR), Américo Ghioldi (dirigente del Partido Socialista) y Adolfo Vicchi (del Partido Conservador). En aquella jornada, la CGT había convocado a los trabajadores a marchar en defensa de las instituciones políticas y el gobierno había preparado una fiesta cívico militar, con desfile incluído; en desagravio que semanas antes grupos de extrema derecha no identificados aprovecharon una masiva movilización católica del Corpus Christi (alrededor de 200 mil fieles) para enardecer a los presentes contra el "tirano" Juan Domingo Perón, que mantenía una fuerte disputa con la Iglesia; donde también fue quemada la bandera nacional. Un campanense, Adolfo Serrano, fue uno de los presentes aquel 16 de Junio de 1955 en Plaza de Mayo. Y contrariamente a lo que el pensaba vivir, que era una fiesta y un compromiso popular con la causa peronista, resultó ser el día más negro hasta ese momento vivido de la historia argentina, cuando fuerzas propias atacaron arteramente a civiles indefensos con un poder de fuego inusitado: Bombardeo y ametrallamiento desde aviones de combate de la Armada Argentina y también de la Fuerza Aérea; realizando una verdadera masacre que dejó más de 350 muertos y 2000 heridos, además de un panorama desolador de edificios en ruina, vehículos incendiados y cráteres sobre las calles. Toda la familia Serrano, según el relato de su hijo Andrés, pensó en lo peor cuando las primeras noticias llegaban a Campana de lo que estaba pasando en inmediaciones de la Casa de Gobierno y no fue sino hasta la media noche, cuando Serrano llegó, que pudieron estar tranquilos de verlo sano y salvo, pudiendo contar una historia aberrante y traumática, aterradora e increíblemente real. "Mi padre había podido cobijarse debajo de un monumento de Plaza de Mayo y así evitar ser alcanzado por las bombas, las esquirlas y la metralla de los aviones que desde plaza Miserere hasta Plaza de Mayo, arrasaban con los civiles movilizados. Llegó a Campana en tren y traía consigo una bandera ensangrentada y la angustia de haber visto cadáveres esparcidos en un escenario de guerra insólito, considerando que los atacantes eran los propios militares argentinos", cuenta Andrés mientras Alonso, Giroldi y Ortega siguen atentamente el relato. "Sin duda fue un acto de terrorismo de Estado. Si hubieran querido asesinar a Perón, lo hubieran hecho de otra manera. El objetivo era el amedrentamiento y el escarmiento a través de la fuerza sobre un pueblo comprometido con un gobierno que volcaba el 53 por ciento del PBI de ese entonces al ingreso de los trabajadores" afirmó la Diputada Alonso refiriendose a aquellos sucesos. "Durante décadas, el Bombardeo a Plaza de Mayo permaneció como un hecho olvidado de la historia argentina. Recién en 2005, por iniciativa del Presidente Néstor Kirchner, la Secretaría de Derechos Humanos inició una investigación sobre el ataque del 16 de junio de 1955. Luego, en 2008, ya durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, se inauguró el primer monumento oficial en homenaje a las víctimas del Bombardeo en las inmediaciones de la Plaza de Mayo y un año después se sancionó la ley 26.564, que otorgó el derecho a percibir indemnizaciones a las víctimas del ataque. Increíblemente esta historia se había ocultado o desvirtuado, ya que se culpaba a Perón y a la CGT por los hechos y no a los asesinos que finalmente en septiembre de ese mismo año derrocaron a Perón" enfatizó Carlos Ortega. Serrano, un español inmigrante, Ferroviario y que se sentía campanense y peronista; fue un testigo presencial de aquella jornada tristemente histórica, que gracias a su hijo Andrés los integrantes del PJ Campana pudieron revivir ese macabro día, quizás una muestra de lo que eran capaces de hacer, cuando años más tarde desde el mal llamado Proceso de Reorganización Nacional se avasallaron los derechos humanos de miles de argentinos desaparecidos seguramente asesinados, algunos tirados desde aviones al Rio de la Plata, otros torturados, fusilados y enterrados en fosas comunes. El relato de Andres Serrano, recordando lo vivido por su padre el 16 de Junio de 1955, sirve para construir la memoria colectiva para que nunca más estos hechos vuelvan a repetirse.

PETY SERRANO Y SU ESPOSA TINA, JUNTO A SOLEDAD ALONSO, MARIA EUGENIA GIROLDI Y CARLOS ORTEGA, RECORDANDO LOS HECHOS DEL 16 DE JUNIO DE 1955.





EL CRUENTO BOMBARDEO A LA PLAZA DE MAYO DEJÓ MÁS DE 350 CIVILES MUERTOS Y OTROS 2000 HERIDOS.



P U B L I C I D A D