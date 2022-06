» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 16/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Mujer lesionada al cruzar la avenida







Fue embestida anoche por una moto, frente a la biblioteca municipal. Una mujer ingresó anoche con lesiones leves a la Guardia del hospital municipal, minutos después de que fuera embestida por una moto sobre la avenida Varela, frente a la Biblioteca Municipal. Aparentemente, la mujer cruzaba desde la escuela Normal, y un auto le dio paso. Pero la moto, que venía por la derecha del auto, no la vio.

El impacto tuvo lugar sobre la avenida Varela, mano a la plaza E. Costa

#Dato choque de moto y peatón en Av. Varela frente a la Biblioteca Municipal. Una mujer que cruzaba desde la Escuela Normal avanzó cuando le dio paso un vehículo sin percatarse que venía una moto de mandados. Fue trasladada al hospital por SAME 3. CP7 pic.twitter.com/eh98CXP6P3 — Daniel Trila (@dantrila) June 16, 2022

P U B L I C I D A D