16 de Junio de 2022







MEDIO ALIVIO La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de "alivio fiscal" para monotributistas y autónomos, iniciativa que tiene como autor principal al titular del cuerpo, Sergio Massa, y que alcanzó amplios niveles de acuerdo con la oposición. Al cabo de cinco horas y media de debate en el recinto, que empezó con homenajes, cuestiones de privilegio y pedidos de apartamiento de reglamento, y de los discursos de cerca de 30 oradores sobre el proyecto en cuestión, la iniciativa quedó aprobada por 237 votos, luego de las mejoras que quedaron plasmadas en el dictamen de mayoría por negociaciones entre el Frente de Todos y la oposición que no cesaron hasta bien avanzada la sesión especial. El proyecto consiste, por una parte, en ampliar los topes de facturación para cada una de las categorías del monotributo (para que los contribuyentes del régimen simplificado no tengan que pagar una alícuota más alta debido a la inflación) y, por otra parte, en modificar las deducciones especiales al impuesto a las Ganancias de autónomos para elevar el mínimo no imponible de ese tributo.



RESPIRO Tras la fuerte suba del lunes y martes, los dólares se tomaron un respiro este miércoles. El dólar blue bajó siete pesos y cedió a $217. Los dólares financieros se mueven mixtos: el contado con liqui o CCL, el que utilizan las empresas, cede 0,3% a $238,5, mientras que el MEP que se negocia en la bolsa porteña avanza 0,5% a $231,9. El retroceso del blue es consecuencia de que se registran muy pocas operaciones en esta rueda, todavía bajo el impacto de las subas de la jornada anterior, según analistas. "Después de un salto alto todo tiende a paralizarse", señalan. Ayer el informal pasó en una sola rueda de $ 216 a $ 224. BAJO CUSTODIA El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena ordenó poner bajo custodia el avión de Embrasur en el que llegaron 14 venezolanos y cinco iraníes, quienes ahora son investigados por supuestos vínculos con el terrorismo. La decisión del juez es hasta que se agote la investigación en contra de los 19 tripulantes, quienes por ahora no tienen una imputación concreta en su contra. Los 19 aún permanecen en la República Argentina, pues tienen impedimento de dejar nuestro país por decisión del juez quien además les retuvo los pasaportes a cada uno de ellos. Los tripulantes siguen alojados en un hotel de Canning, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, pero sin impedimento alguno para transitar, sino sólo para irse del país. Además, en las últimas horas el juez llevó adelante una reunión con miembros de la División antiterrorismo de Policía Federal para analizar la documentación secuestrada ayer en el hotel donde están residiendo. Mucha de la misma está en idioma farsi lo que va a conllevar un trabajo mucho más amplio por parte de los investigadores. CONTROLES XXL Al igual que durante el último fin de semana largo, el Ministerio de Transporte, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), informó que realizarán operativos de control para los automóviles que circulen por banquina en la ruta durante el fin de semana largo del 17 al 20 de junio. Los controles en patrulleros motorizados con cámaras incorporadas y drones comenzarán a partir del jueves 16 de junio y continuarán hasta el martes 21. Los operativos se desplegarán sobre la Autopista Buenos Aires - La Plata, en la Ruta 2 y Ruta 11, caminos que llevan principalmente a la Costa Atlántica y Mar del Plata. Las imágenes que se recauden de los drones y el patrullaje serán enviadas al Centro de Monitoreo de la ANSV, que se encuentra ubicado en el peaje de Hudson. Desde allí se procesarán las imágenes para que los conductores y las conductoras que cometan esta infracción sean notificados con una multa.

