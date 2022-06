» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 16/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Alberto le tomó juramento a Scioli: "Necesitamos no perder todo lo bueno que hemos hecho"







El flamante ministro de Desarrollo Productivo asumió durante un acto encabezado por el jefe de Estado en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada. El presidente Alberto Fernández tomó juramento a Daniel Scioli como ministro de Desarrollo Productivo, en el marco de un acto con amplia concurrencia en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada. Antes de dar paso a la ceremonia formal de jura y firma, el jefe de Estado subrayó: "Necesitamos el máximo esfuerzo y necesitamos no perder todo lo bueno que hemos hecho. Les pido a todos que entiendan que tenemos que recuperar el salario y mejorar la redistribución del ingreso". Además, Fernández hizo un repaso por las medidas que implementó el Gobierno durante los dos años y medio de pandemia: "Pudimos proteger el trabajo formal, cuando hizo falta, sacamos la asignación al trabajo, el IFE, la Tarjeta Alimentar, llevamos nuestro auxilio al que más lo necesitaba". "Y cuando pudimos, empezamos a recuperarnos. Y nos recuperamos muy bien. Recuperamos la actividad industrial, la economía, crecimos un 10,3% en el 2021 y en muchos de estos resultados tiene que ver Matías Kulfas y yo quiero agradecerle todo el empeño, todo el esfuerzo y todo lo que hizo", destacó el Presidente, al hacer un guiño al ex funcionario, tras su áspera salida en medio de una polémica con la vicepresidenta Cristina Kirchner. El mandatario nacional también destacó el trabajo de la ex titular de la AFI, Cristina Caamaño, y le agradeció al nuevo jefe de los espías, Agustín Rossi, quien acompañó el acto desde el escenario. En ese momento, el jefe de Estado también le dedicó unas palabras al exministro de Defensa: "Agustín es un amigo de la vida. Lo perdimos un tiempo en el Gabinete y lo volvimos recuperar. Quiero darte la bienvenida de vuelta". Por último, Fernández cerró su discurso con un mensaje afectuoso hacia el flamante titular de la cartera productiva: "Quiero darte las gracias Daniel porque cuando te llamé estuviste. Tenemos una amistad de muchos años. A veces estuvimos juntos y a veces no, pero siempre fuimos amigos". Durante una conferencia de prensa en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, Scioli afirmó que llega al Gabinete nacional con su "impronta productivista" y prometió que buscará que "en cada lugar del país se puedan desarrollar todas las oportunidades". "Voy a buscar, como me instruyó el Presidente, en cada rincón del país, potenciar todas las posibilidades que hay, trabajando con todos los sectores empresarios y convencido de que la Argentina se sigue poniendo de pie. También con las pymes y las entidades financieras", subrayó. En ese marco, el exembajador de Argentina en Brasil precisó: "Mañana, mi primera actividad va a ser en el INTI. Voy a ver toda esa pasión que hay por la innovación y por la necesidad que tenemos, más que nunca, de fortalecer nuestra industria". "Estoy muy agradecido de poder humildemente poner el hombro a partir de la convocatoria que me hizo el Presidente de la Nación", concluyó.

