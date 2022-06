» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 16/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Calendario Maya:

Trecena de Tzikin - Energía del 16/6/2022

Por Alejandra Dip









Alejandra Dip La red- atrapar- enredo- agrupar- reunir- generador de deseos- multiplicador. Ka´t , también es florecimiento, atinar, crecimiento, creatividad. Liberación de las estructuras impuestas. Fecundidad, red, tierno, nuevo. Lajuj- lahun- diez deidad de la muerte proceso de la conciencia- trasmutación- cambio transformación Animal de poder: araña. Piedra: ágata. Cuerpo que rige: costillas y nervios. El día de agrupar, el día de reunir abundancia. Símbolo de abundancia y de conquista. Día para desatar todo lo que está enredado, para remover obstáculos de nuestro camino, resolver problemas y salir de fracasos. Alejar la pobreza, problemas causado por un mal entendido. La red, los enredos que nosotros mismos nos provocamos o el destino nos pone en el camino para generarnos un aprendizaje. En esta trecena podemos estar enredados en temas referentes a generar dinero, enredados no pudiendo multiplicar los recursos. A desenredar nuestra mente y esclarecer nuestras ideas para poder encontrar la forma de salir de problemas monetarios. Kát representa el florecer!!. Es el crecimiento de la creatividad. Es la maduración, la concreción y el florecer de nuestras cualidades. La energía de kát viene a trabajar los vínculos familiares, y a romper las estructuras preestablecidas que nos atrapan y seguimos sosteniendo y no nos dejan crecer ,avanzar.es el pago de deudas con nuestros antepasados. Piensen en una semilla, para que se convierta en brote tiene que romper su cáscara , su estructura, esa estructura que la contiene, así es lo que viene a proponernos está energía, romper para crecer, para ir en un camino de transformación, que de frutos. Energía que diluye todas aquellas estructuras que no nos sirven y generan mas atrasos que posibilidades, despegar de aquellas imágenes y emociones que nos estancan y nos dan amarguras y tristezas, limpiar vínculos . Esta energía fuera de centro es opresora, podemos estar controladores, sintiendo que perdimos libertad o que los demás lo sientan por nuestro deseos incontrolable de controlar. Cautiverio. Buen día para estar en contacto con la tierra y las plantas, para dar servicios, para unirse a grandes causas, reunirse, armar grupos y hacer sociedades. No se pongan negadores, que está energía fuera de eje nos predispone a enceguecernos y negar todo. Flexibilizar!! Es la tarea del día. Que tengan un excelente día!! in lak ´ech!!!



alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

