Pejerreyes en el Guazú entre el Mini y el Barca

Por Luis María Bruno







Son muchos los puntos en nuestros extensos ríos en donde en esta temporada podemos dar con los tan buscados pejerreyes, de esta manera a principios de temporada por los primeros días del mes de Abril, solemos navegar desde las guarderías del Paraná Guazú y buscarlos rio abajo en aguas del Rio de la Plata por las inmediaciones de las islas Juncal y Juncalito, así como también en las cercanías del kilómetro 0 del rio Uruguay frente a punta Gorda, o más arriba frente al puerto de Nueva Palmira República Oriental del Uruguay. Conforme el cardumen de esta especie se va moviendo y remontando por el Paraná Guazú y el Paraná Bravo ya nos queda mucho más a mano en cuestión de horas de navegación el salir a buscarlos. En esta oportunidad nuevamente el amigo y colaborador Walter de Luca me curso una invitación, donde me decía de salir en su confortable embarcación desde la guardería Rio Paraná ubicada en la vecina localidad de Encobar, para de esta manera navegar hasta el Paraná Guazú en busca de los pejerreyes. De esta manera y habiendo acordado nuestro encuentro en la guardería a las 08:00 de la mañana del día martes, salí con tiempo de mi domicilio en principio en busca de unas buenas porciones de mojarras en Morenera el Toro de Calixto Dellepiane y Ruta provincial 6, donde realmente las porciones de mojarras son muy abundantes, de buen tamaño y al mejor precio de la zona. Por ruta Panamericana llegue hasta el ingreso a Escobar con mucha precaución debido a la niebla de este día, cruzando todo el centro y tomando el camino al cazador para empalmar directamente con la renovada ruta 25, realmente esta ruta esta echa un billar. En mi arribo a la guardería Walter ya me esperaba con su embarcación en la dársena y con su amigo Jorge Papiccio el cual fue un placer conocerlo. Con todos los elementos necesarios a bordo salimos a marcha lenta al Paraná de las Palmas, donde nos encontramos con niebla pero de todas formas con buena visibilidad, navegamos aguas abajo para ingresar al canal Gobernador de la Serna aquí si dentro de este canal tuvimos que navegar con muchísima precaución y a marcha muy lenta a vista de costa debido a la espesa niebla, lamentablemente el viento era nulo y el sol hacia un esfuerzo enorme para poder asomarse y disipar la niebla. Nuestra navegación nos llevó hasta el río Paraná Mini por donde la niebla se disipo bastante, dándonos una buena visibilidad de navegación y por donde también cruzamos con varias lanchas transportando escolares. Finalmente salimos al Paraná Guazú donde cruzamos de costa y nos amarramos a un muelle para el armado de equipos, compuestos por cañas telescópicas de hasta los 4 metros, reeles frontales y del tipo huevito cargados con multifilamento, por mi parte me incline por mis tradicionales boyas Ping Pong de color negras, Walter utilizo boyas chupetonas y un palito pescador color verde limón, Jorge por su parte comenzó esta pesca con boyas combinadas de naranja y negro. Con todo listo para la pesca salimos rio afuera para iniciar nuestro primer garete, instantáneamente me di cuenta que la pesca no sería del todo fácil, primero porque estábamos en un día sumamente frio en donde tal vez el pejerrey comenzaría a comer promediando el medio día y después la ausencia total del viento era clave, así las cosas la embarcación apenas derivaba y nuestra boyas casi se quedaban paradas donde las tirábamos. De todas formas llegaron espaciados los piques, en primera instancia Jorge logro la captura de una sardina en una de las brazoladas más largas y posteriormente a esto, cuando soplo una leve briza que movió el agua Walter logro su primer pejerrey, por mi parte también a distancia clave mi primer ejemplar el que no logre subir a bordo al desprenderse ahí nomás al lado de la embarcación. Nuestra lenta deriva nos llevava hacia la boca del río Barca Grande y literalmente nos fuimos metiendo dentro de este con el agua apenas irisada, aquí a unos metros de la boca del guazú pudimos dar con varios piques en nuestras líneas y capturas de algunos pejerreyes muy combativos y vigorosos, pero al cortarse la suave briza de este día el pique literalmente desaparecía aun en las brazoladas más largas. En marcha nuevamente salimos del Barca y remontamos nuevamente el Guazú hasta pasar el mini, aquí nos largamos al garete sobre la costa de enfrente donde vimos más movida el agua y en donde por esas cosas que tiene la pesca Walter dio catedra de pesca con los piques y capturas que obtuvo, por mi parte al igual que Jorge si bien tuvimos piques y capturas fueron escasas. En realidad en todo el día y de vez en cuando contamos con suaves brizas que activaron los piques. Esta nueva gareteada nos llevó nuevamente pasando el Braca Grande, deriva por la cual fuimos concretando algunas capturas más y al finalizar la misma promediando ya las 16:00 horas decidimos dar por terminada la jornada de pesca y regresar temprano con luz solar a la guardería. Sin dudas fue una excelente jornada difícil para la pesca pero compartida entre amigos, anécdotas y muchas risas. Con un rio planchado la calidad de los pejerreyes fue excelente





Como en toda jornada de pesca de pejerreyes las sardinas infaltables



