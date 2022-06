El Violeta recibirá el sábado al conjunto patagónico y buscará su primera victoria con este referee. La 20ª fecha comienza mañana con Santamarina vs Instituto.

Por la 20ª fecha de la Primera Nacional, Villa Dálmine recibirá este sábado la visita de Deportivo Madryn. El encuentro se disputará desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini y contará con el arbitraje de Lucas Comesaña.

Una designación que no cuenta con buenos antecedentes para el Violeta, dado que nunca ha podido ganar con este referee: acumula tres derrotas y un empate en cuatro presentaciones cuando Comesaña fue el encargado de administrar el reglamento.

En esta oportunidad, los asistentes serán Mario Bardina y Mariana Duré, mientras que Guido Mascheroni oficiará de cuarto árbitro.

Para este compromiso, el DT Carlos Pereyra tendrá la baja de Braian Camisassa, quien fue expulsado ante Deportivo Morón por doble amonestación y deberá cumplir una fecha de suspensión.

ARRANCA EL VIERNES

La 20ª fecha de la Primera Nacional se pondrá en marcha mañana viernes con un partido de interés para el Violeta: es que Santamarina, último en la tabla de posiciones, estará recibiendo la visita de Instituto desde las 21.10 horas.

Luego, el sábado, se jugarán nueve encuentros: All Boys vs Nueva Chicago (14.10), Estudiantes de Buenos Aires vs Sacachispas (15.00), Villa Dálmine vs Deportivo Madryn (15.30), Deportivo Riestra vs Alvarado (15.30), Gimnasia de Mendoza vs Deportivo Maipú (15.30), Atlético de Rafaela vs Agropecuario (16.00), Chaco FOr Ever vs Independiente Rivadavia (18.10), Almirante Brown vs Deportivo Morón (19.10) y Chacarita vs San Martín de Tucumán (20.10).

En tanto, el domingo se enfrentarán: San Martín de San Juan vs Ferro Carril Oeste (11.00), San Telmo vs Quilmes (13.45), Gimnasia de Jujuy vs Temperley (15.00), Guillermo Brown vs Tristán Suárez (15.00), Belgrano vs Estudiantes de Río Cuarto (15.50) y Güemes vs Almagro (19.00).

Finalmente, el lunes se cerrará la programación con Atlanta vs Mitre (15.00) y Brown de Adrogué vs Defensores de Belgrano (15.00).

ORFILA, DESPEDIDO OTRA VEZ

Ayer se conoció que Atlanta decidió finalizar su vínculo con el entrenador Alejandro Orfila apenas seis partidos después de su asunción en reemplazo de Walter Erviti (una victoria, dos empates y tres derrotas desde entonces). De esta manera, el DT uruguayo fue despedido por segunda vez en la temporada, dado que había iniciado el campeonato en Deportivo Morón (dos triunfos, seis igualdades y tres derrotas).



LUCAS COMESAÑA ES UNO DE LOS ÁRBITROS CON MÁS POLÉMICAS EN EL ÚLTIMO TIEMPO.

La Reserva cayó ante Temperley

Perdió 1-0 como visitante

Por la 11ª fecha del Torneo de Tercera División de la Primera Nacional, Villa Dálmine perdió 1-0 como visitante frente a Temperley en un partido disputado ayer por la mañana en Turdera.

Para este encuentro, el equipo dirigido por Emiliano Franco salió a la cancha con Marcos Avero; Gianluca Giménez, Agustín Solveyra, Luciano Correa, Jeremías Kruger; Valentín Carlucci, Ignacio Pérez, Matías Romero; Juan Farías, Nicolás Damiolini y Tomás Chechic.

En tanto, como relevos estuvieron Franco Campagnoni, Jeremías Mercuri, Tomás Ferreyra, Iván Isauro, Mateo Solís (categoría 2005, hizo su debut en Reserva), Santino Forlani y Eugenio Cardoso.

Por la próxima fecha de este certamen, Villa Dálmine volverá a ser visitante cuando enfrente a Defensores de Belgrano.



LOS ONCE TITULARES QUE SE PRESENTARON AYER EN TURDERA.