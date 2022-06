» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 16/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Vóley:

La Primera Caballeros del Club Ciudad se midió ante la Selección de Chile







El amistoso disputado en el gimnasio de Chiclana 209 favoreció 3-0 al combinado trasandino. El Tricolor cerrará la fase regular del Campeonato de la División de Honor el próximo miércoles ante Universidad Nacional de La Matanza. La Primera Caballeros de Vóley del Club Ciudad de Campana se midió el martes con la Selección Mayor de Chile en un amistoso que se disputó en el gimnasio de Chiclana 209 y que terminó favoreciendo al combinado trasandino por 3-0 (parciales de 25-16, 25-21 y 25-22). El encuentro le sirvió al Seleccionado chileno (que cuenta con varios jugadores de destacada participación en la Liga Nacional Argentina) para prepararse para sus próximos compromisos internacionales, mientras el Tricolor lo aprovechó para probar variantes de cara a los playoffs de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). "Trabajamos en la recuperación de la pelota y también en mejorar en la rotación de primera bola", señaló al respecto el entrenador Oscar Romano, quien no pudo contar en este amistoso con el central Ramsés Cascú (lesión en la muñeca), el punta Juan Alamino (contractura) y el juvenil Luca Damiano (volvió con una lesión del Campeonato Nacional Sub 18). De esta manera, el CCC salió a la cancha con Juan Pablo Romero como armador, Nicolás Gómez como opuesto, Fabián Flores y Nicolás Robins como centrales, Santiago Aulisi y Federico Leone como puntas y Rodrigo Michelón como líbero. Luego ingresaron Eduardo Molina, Sebastián Aguirregomezcorta, Juan Corsaro, Román Carranza y Juan Martínez. Ciudad de Campana cerrará la fase regular de la División de Honor el próximo miércoles 22, cuando enfrente como visitante a Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) en un partido que será televisado por DeporTV desde las 19.30 horas. En caso de ganar 3-0 este compromiso, el Tricolor se asegurará culminar entre los cuatro mejores del certamen y contar con ventaja de localía para el cruce de Cuartos de Final. Caso contrario, terminará entre el 5º y el 8º puesto, dado que, en el cierre de la 12ª fecha, River Plate derrotó 3-0 a UNLaM, mientras anoche, en los partidos adelantados de la 13ª y última jornada, San Lorenzo venció 3-0 a La Matanza Deportes, mientras Ferro Carril Oeste superó 3-0 a Vélez Sarsfield. De esta manera, el Ciclón (27 puntos) saltó momentáneamente a la segunda posición, mientras el elenco de Caballito (26) se ubicó en tercer lugar. Cuarto quedó Defensores de Banfield (25; con dos partidos menos) y más atrás aparecen River Plate (25) y Ciudad de Campana (24), que deben disputar sus encuentros correspondientes a la última fecha. En cambio, el primer puesto ya tiene dueño: Ciudad de Buenos Aires (32) se hizo inalcanzable tras ganar 11 de sus 12 compromisos.

LA SELECCIÓN DE CHILE Y EL CCC DISPUTARON EL AMISTOSO Y COMPARTIERON UNA NOCHE DE MUCHA CAMARADERÍA.



P U B L I C I D A D