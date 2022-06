» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 16/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Hóckey sobre Césped:

La Primera Damas del Boat Club cayó ante Uba







Perdió 3-1 como visitante por la 12ª fecha de la Zona D4. Lucía Gelosi marcó el único tanto Celeste. Por la 12ª fecha de la Zona 4 del Campeonato Damas D del Torneo Metropolitano que organiza la Asociación Amateur de Hóckey de Buenos Aires (AHBA), la Primera del Campana Boat Club cayó 3-1 en su visita a Universidad de Buenos Aires. Lucía Gelosi fue la autora del único tanto del equipo Celeste, que ahora acumula un triunfo, tres empates y ocho derrotas en doce presentaciones. De esta manera, con 6 puntos en su haber, quedó en la última posición del Campeonato D4. Su próximo compromiso será este sábado 18, cuando reciba la visita de AACF Quilmes por la 13ª jornada del certamen. Previo al encuentro de Primera, la Intermedia del CBC también cayó ante la UBA, pero por 2-1, con la particularidad que Lucía Gelosi también marcó el tanto Celeste. En los encuentros de las categorías juveniles, se destacaron los triunfos de la Sexta División (2-1 con goles de Sofía Nine y Agustina González) y de la Séptima División (2-0 con tantos de Renata Casas y Agostina Riva). En cambio, la Quinta División cayó 4-3 (goles de Valentina Núñez, Sol Ale, Pilar González para el CBC), mientras la Octava perdió 1-0. TORNEO PROYECCIÓN Por este certamen, Boat Club se presentó el domingo frente a Ferro Carril Oeste como visitante, en una jornada en la que solo se disputaron encuentros de Séptima y Octava División (las Celestes cayeron 3-0 y 4-0, respectivamente). CUARTA DAMAS El equipo +35 del Campana Boat Club venció 1-0 como local a San Carlos "B" con gol de Paula Sartore en un encuentro correspondiente a la 12ª fecha del Campeonato B2. El próximo compromiso de este conjunto Celeste será este sábado, cuando enfrente como visitante a Gimnasia y Esgrima de La Plata "B".

EN LOS DUELOS DE CATEGORÍAS JUVENILES, EL CBC REPARTIÓ DOS VICTORIAS POR LADO ANTE UBA,



EL CCC TUVO FECHA LIBRE El pasado fin de semana, el Club Ciudad de Campana no tuvo acción en el Torneo Metropolitano de la AHBA dado que quedó libre en el marco de la 12ª fecha de la Zona 1 del Campeonato Damas F. Así, las diferentes categorías Tricolores estarán retomando su actividad competitiva este sábado, cuando se midan frente a Porteño "B".

