» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 16/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

16 de Junio de 2022







AGOSTINA HEIN, A EUROPA La campanense Agostina Hein fue confirmada para participar de una gira por España y Portugal que la Selección Juvenil Argentina realizará en julio como previa al Campeonato Mundial Junior que se desarrollará en Lima (Perú). Para dicha cita, la joven de nuestra ciudad, de apenas 14 años, ya registró Marcas A para las pruebas de 800 y 1.500 metros. En esta experiencia por Europa estará acompañada por su entrenador Sebastián Montero, quien será parte del staff técnico de la Selección.



LIGA CAMPANENSE Mañana viernes, aprovechando el feriado, se disputará la segunda fecha de la Primera División A del Torneo Oficial 2022. En cancha de Las Campanas jugarán: Barrio Lubo vs Del Pino (11.00), Defensores de La Esperanza vs Deportivo San Felipe (13.00) y Villanueva vs Desamparados (15.00). En tanto, en cancha de La Josefa se medirán: La Josefa vs Otamendi (11.00), San Luciano vs El Junior (13.00) y Albizola vs Leones Azules (15.00). GOL DE ADRIÁN Anoche, en el marco de la 12ª fecha, el campanense Adrián Martínez sumó una nueva conquista en el Brasileirao: anotó el último tanto del encuentro que su equipo, Coritiba, perdió 4-2 frente a Bragantino como visitante. De esta manera, el delantero de nuestra ciudad acumula 3 goles en el principal campeonato del vecino país (el máximo artillero es el argentino Jonatan Calleri, con 9). Mientras tanto, Coritiba sufrió su segunda caída en fila (había perdido 2-0 con Palmeiras en la 11ª fecha) y retrocedió hasta el 15º puesto de la tabla. BOCA METIÓ CINCO Anoche, en la continuidad de la tercera fecha del Campeonato 2022 de la Liga Profesional, Boca Juniors venció 5-3 como local a Tigre con dobletes de Exequiel Zeballos y Darío Benedetto (el otro tanto fue de Nicolás Demartini, en contra). Así, el Xeneize (que tuvo al campanense Pedro Velurtas en el banco de suplentes) se recuperó de su caída en Santiago del Estero y quedó en el tercer puesto con 6 unidades. RIVER SIGUE SIN CONVERTIR Por su parte, el Millonario cayó 1-0 en su visita a Colón de Santa Fe y sigue sin poder anotar goles en lo que va del torneo. El tanto Sabalero fue obra de Ramón "Wanchope" Ábila. En otros resultados de ayer, Unión le ganó 2-1 a Barracas Central como visitante; Banfield superó 2-1 a Central Córdoba como local; y Atlético Tucumán derrotó también 2-1 a Lanús como local. Hoy juegan: Argentinos vs Independiente (19.00), Rosario Central vs Godoy Cruz (19.00), Platense vs Gimnasia (21.30) y Racing Club vs Vélez Sarsfield (21.30). COPA ARGENTINA Gimnasia de Jujuy venció ayer 1-0 a Racing de Córdoba y se clasificó por primera vez en su historia a los Octavos de Final de la Copa Argentina. En dicha instancia espera ahora por el vencedor del cruce entre Banfield y Unión de Santa Fe.

P U B L I C I D A D