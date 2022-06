Juega desde las 15.30 en el estadio de Mitre y Puccini. El Violeta necesita reaccionar después de tres encuentros en los que no tuvo buen funcionamiento y apenas logró sumar un punto. El equipo tendrá un cambio obligado por la expulsión de Camisassa. Este sábado, Villa Dálmine comenzará la segunda mitad de su campeonato. En sus primeras 18 presentaciones estuvo por debajo de las expectativas: apenas cosechó 15 puntos y, por ello, ocupa la 35ª posición, con la sombra del descenso acechándolo de cerca. Así, cuando hoy reciba la visita de Deportivo Madryn, comenzará a transitar sus últimos 18 partidos del certamen. Y lo hará sabiendo que, en caso de perder esta tarde, podría caer en la tan temida zona roja en el inicio de este recorrido final. Por ello necesita reaccionar. Por ello y porque la imagen que brindó en sus últimos tres compromisos no estuvo a la altura de un equipo que necesita, justamente, reaccionar. Y ello ocurrió después de aquel muy buen triunfo sobre Gimnasia de Jujuy (único de local en la temporada): desde entonces, apenas sumó uno de los nueve puntos que disputó (derrotas ante Flandria y Deportivo Morón y empate con Temperley). En este período perdió a Lautaro Díaz (su mayor figura en la primera parte del campeonato), pero en la fecha pasada ante Morón contó ya con los cuatro refuerzos que se incorporaron recientemente. Y el gran desafío de Carlos Pereyra es lograr ensamblarlos y, con ellos, mejorar al equipo, mientras aguarda también los regresos de Juan Pablo Zárate y Federico Haberkorn, los dos centrodelanteros que se encuentran recuperándose de sus lesiones. Contra el Gallito, con apenas una semana de trabajo, poco se pudo ver en ese sentido. Hoy se espera mucho más, porque sin funcionamiento colectivo, difícilmente habrá individualidades destacadas y, sobre todo, difícilmente lleguen los puntos necesarios para revertir esta actualidad. En cuanto al duelo de hoy frente a Deportivo Madryn, el Violeta seguirá sin los mencionados Zárate y Haberkorn y tampoco contará con Braian Camisassa, quien fue expulsado ante Morón. En contrapartida, Diego Martínez vuelve a estar a disposición tras cumplir su sanción por acumulación de amarillas. Entonces, la principal duda sobre la formación está en quién ocupará el centro del campo en lugar de Camisassa: las alternativas "naturales" son Nicolás Bertochi y Gino Olguin. Otro interrogante en cuanto a nombres es la posibilidad de que Agustín Alberione reaparezca en el lateral derecho. Y en cuanto a lo táctico, el 4-4-1-1 no dio buenos resultados en el Nuevo Francisco Urbano y no habría que descartar la posibilidad de que "Jetín" disponga de un segundo delantero para acompañar a Federico Martínez en el ataque y, entonces, el reemplazante de Camisassa sea justamente un atacante (o también podría salir Ezequiel D´Angelo). Entonces, la probable formación del Violeta para esta tarde sería: Alan Sosa; Alberione o Pusula, Facundo Gómez, Fernando Moreyra, Ramiro Arias; Rafael Sangiovani, Lautaro Tello, Bertochi o D´Angelo, Francisco Molina; D´Angelo o Zeinnedin y Federico Martínez. Por su parte, Deportivo Madryn está realizando una campaña positiva tras haber logrado el ascenso el año pasado. Sin embargo, en las últimas cuatro fechas no ha podido ganar: cosechó tres empates y una derrota. Igualmente, a pesar de esta racha se encuentra en la 13ª posición, ocupando el último lugar de clasificación al Reducido por el segundo ascenso. La particularidad del conjunto patagónico es que, en su plantel, cuenta con cinco jugadores de paso reciente por Villa Dálmine: el campanense Federico Recalde, el arquero Juan Marcelo Ojeda, los defensores Franco Flores y Cristian González y el mediocampista Nicolás "Cuca" Sánchez (fue operado recientemente por una lesión en la rodilla que sufrió en el empate 1-1 ante Belgrano de la fecha pasada). El encuentro, correspondiente a la 20ª fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional, se disputará esta tarde desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini, con arbitraje de Lucas Comesaña.

MOLINA DEBUTÓ ANTE MORÓN Y HOY SERÍA NUEVAMENTE TITULAR ANTE SU EXEQUIPO.



INSTITUTO GOLEÓ A SANTAMARINA En el inicio de esta 20ª fecha de la Primera Nacional, Santamarina perdió 4-0 como local frente a Instituto y sufrió su 12ª caída del campeonato. De esa manera, con solo 10 unidades en 20 presentaciones, el conjunto de Tandil sigue en la última posición (está a cinco puntos de Villa Dálmine, pero con dos partidos más). Por su parte, La Gloria volvió al triunfo luego de dos presentaciones y, de esa manera, alcanzó a Brown de Adrogué en la tercera ubicación. Este sábado, además de Villa Dálmine vs Deportivo Madryn, se jugarán otros ocho encuentros: All Boys vs Nueva Chicago (14.10), Estudiantes de Buenos Aires vs Sacachispas (15.00), Deportivo Riestra vs Alvarado (15.30), Gimnasia de Mendoza vs Deportivo Maipú (15.30), Atlético de Rafaela vs Agropecuario (16.00), Chaco For Ever vs Independiente Rivadavia (18.10), Almirante Brown vs Deportivo Morón (19.10) y Chacarita vs San Martín de Tucumán (20.10). ACUERDO PARA EL MONTAJE DEL ALA SUR DE LA PLATEA A través de sus redes sociales, el Club Villa Dálmine informó ayer que firmó un convenio con la firma local Alquivial para el transporte y montaje de las viguetas y columnas del ala sur de la ampliación de la platea "Almo Valentini". Actualmente, la estructura tiene colocadas las bases y la firma PreAr está finalizando los bloques que conformarán la estructura premoldeada. Según se detalló, Alquivial solo le cobrará a la institución los costos que le insumirá el transporte, movimientos con grúas y horas hombre. "Esto permitirá culminar el montaje de la ampliación en aproximadamente 50 días. Agradecemos la colaboración de las empresas locales y de la gestión municipal encabezada por el intendente Sebastián Abella", remarcaron desde la entidad de Mitre y Puccini.