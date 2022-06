Más de "Locales - Policiales - Sociedad" en Edición del sábado, 18/jun/2022. Más de "Locales - Policiales - Sociedad" en Edición del sábado, 18/jun/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Policiales - Sociedad: Prisión perpetua Colisión en Santa María de Oro y Jacob Llegaron en un auto robado y se llevaron otro Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

El Tribunal en lo Criminal Nº 2 del departamento judicial Zárate-Campana consideró a Franco Moreira y Matías Oviedo coautores del homicidio de Keila Moreira, agravado por el vínculo de pareja y en contexto de violencia de género. "Se hizo Justicia. Pero aunque les hayan dado perpetua, a mi hija no me la devuelve nadie. Estoy conforme con el veredicto, pero no me cambia en nada el dolor que tengo…", señaló Paula Delgado, madre de Keila Moreira, este jueves al mediodía a la prensa local luego de conocer el fallo y agregó: "Le agradezco a todos los que trabajaron en el caso, y en particular a la Fiscal Brizuela, que me tuvo una paciencia enorme. Si no hubiese hecho las cosas como las hizo, no habríamos llegado a esta condena". Los Dres. Daniel C. E. Rópolo, Federico Daniel Martinengo y Mariano Agustín Chausis, integrantes del Tribunal en lo Criminal 2 del Departamento Judicial Zárate-Campana, condenaron a prisión perpetua a Franco Gonzalo Moreira y Matías Ezequiel Oviedo, por considerarlos "coautores penalmente responsables del delito de homicidio agravado por el vínculo de pareja y en contexto de violencia de género", de Keila Moreira. El hecho ocurrió el 17 de octubre de 2020, en interior de una vivienda del barrio Las Praderas, cuando Keila recibió un escopetazo en la cabeza. Ambos condenados la abandonaron y huyeron del lugar. Franco Moreira, su pareja, estuvo prófugo 10 días; mientras que Matías Oviedo, quien moraba en la vivienda hacía al menos dos semanas, fue detenido 1 año después. Durante el juicio oral, ambos se echaron la culpa al otro. Según el testimonio de Moreira durante el juicio, su amigo había gatillado tres veces, pero sin el cerrojo puesto. Luego, tiró para atrás el cerrojo y disparó. En cambio, Oviedo señaló que escuchó discutir a Keila y a su pareja en la planta alta, y luego el disparo. "Con un total dominio sobre la realización del suceso delictivo, estando en condiciones cualquiera de los dos de anularlo y no lo hicieron, lo que demuestra la decisión conjunta de terminar con la vida de Keila y del dominio funcional del hecho", señala el veredicto que precedió a la sentencia que ambos condenados escucharon de manera telemática, alojados en prisión. UNA NENA "En su momento –señaló el Dr. Martín Zocca, Fiscal de Juicio- consideré que las versiones de los imputados debían ser descartadas, porque ninguna de las dos eran verosímiles. Y aun cuando se tomara una de las dos como ciertas, no había una explicación lógica que pudiera justificar el motivo por el cual los dos habían huido de lugar del hecho y habían estado juntos al menos 10 días en una zona de las islas del Tigre". "En la Investigación Penal Preparatoria, y luego en el transcurso del juicio propiamente dicho, quedó perfectamente acreditado el vínculo de concubinato de Keila y Franco Moreira, e incluso la violencia de género a la que era sometida Keila fue acreditada por varios testigos. Y en el caso de Oviedo, quien hacía por lo menos 2 semanas que convivía con Keila y Franco, todo coincide con la figura de partícipe… Luego, en lo personal, puedo decir que me sorprendió tristemente las circunstancias del hecho y las edades de los protagonistas, particularmente la de Keila, para mí una nena", agregó Zocca. TRES MUJERES A CARGO "Obviamente –señaló la Fiscal de Instrucción y Juicio Ana Laura Brizuela- esta condena no repara el daño que es la pérdida de una vida… Nuestro trabajo es encontrar a los responsables, y reunir pruebas. Que luego, ese trabajo se vea reflejado en el juicio, es gratificante aunque, claro, lejos estamos de devolverle a la madre a su hija. Nunca me voy al olvidar de ese sábado por la noche, en vísperas del Día de la Madre… estar en el lugar del hecho, saber que la madre de Keila estaba afuera y nosotros con ese cuadro tan trágico: nosotros trabajando, y explicándole a la madre que desista de ver el cuerpo de su hija en ese estado". "Lo cierto es que recibimos el veredicto con alivio y la satisfacción del trabajo bien hecho, y en esto incluyo a la DDI local, en la persona de la Inspector Celeste Esteban y su grupo operativo; y también el trabajo de la UFIJ 2 en su conjunto, y de la Instructora Valeria García quien estuvo sobre el caso desde la misma noche del hecho… Como sea, se dieron todas las condiciones para poder identificar y detener a los autores, elevar la causa a juicio, y llegar a una condena. No es fácil, hay mucho trabajo detrás. También es cierto que, por más hacemos todo lo humanamente posible, a veces los elementos de prueba no se dan, como por ejemplo el de Rosa Invernon, asesinada en Otamendi en octubre del año pasado" reflexionó Brizuela. "No podemos hablar de felicidad porque nos falta una, falta Keila... pero la sociedad ha condenado este femicidio, y también lo hizo la Justicia" destacó la concejal Paola Garello, quien asistió a la madre de Keila estos últimos dos años en su rol de delegada de Zona Norte de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

