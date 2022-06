Colisión en Santa María de Oro y Jacob

Fue ayer al mediodía. Un menor en edad escolar fue trasladado por el SAME al hospital. Una Hyundai Kona y un Chevrolet Meriva colisionaron ayer al mediodía en el cruce de Santa María de Oro y Jacob. En la Meriva viajaba de acompañante un menor de edad escolar, quien presentaba un golpe sangrante en la nariz, por lo cual fue trasladado por el SAME al hospital municipal donde fue asistido.

En la Meriva viajaba el hijo del conductor, quien sufrió un golpe en la nariz.





Tras la colisión, la Hyundai finalizó su trayectoria sobre la vereda.

#Dato choque de dos vehículos en Jacob y Santa María de Oro. Ocurrió al mediodía. Un vehículo cedió el paso y al avanzar el Hyundai, colisiona con una Chevrolet Meriva. El menor que iba con su padre en la Meriva se golpeó la nariz, fue trasladado por SAME al hospital. CP zona 3 pic.twitter.com/4ew672viLu — Daniel Trila (@dantrila) June 18, 2022