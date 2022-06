El referente político se acercó a las Escuelas 702 y 707 de los barrios Las Campanas y Santa Lucía para obsequiar un juego de calefactores eléctricos en beneficio de los adultos que se encuentran terminando sus estudios secundarios en el turno noche. "Es destacable el esfuerzo que hacen nuestros adultos mayores por completar sus estudios, habida cuenta que en su juventud no pudieron hacerlo, porque eran otras las épocas u otras las prioridades", expresó Octavio ‘Chiche’ Lagar, quien decidió acercarse a las instituciones Nº 702 del barrio Las Campanas, y la Nº 707 de Santa Lucía para donar un juego de estufas -ya que no había calefacción de ningún tipo previamente-, indispensables para hacer frente a los fríos que traerá el invierno incipiente. "Considero que es nuestro deber de ciudadanos contribuir con las instituciones escolares toda vez que se pueda, especialmente si tenemos en cuenta el estado general en muchas de ellas, así ayudamos a que los adultos tengan una mayor comodidad y predisposición para asistir a las clases; en esta época de frío las condiciones son complicadas", continuó Lagar, quien fue invitado a conocer los establecimientos por Leoncio Sanabria, un exalumno. "En muchos casos, quienes se acercan para terminar sus estudios secundarios no lo pudieron hacer en su juventud, tal vez porque en esos momentos era prioridad trabajar porque las familias no tenían recursos, y ahora, de grandes, tienen la posibilidad de estudiar", reflexionó. Quienes deciden terminar sus estudios primarios y secundarios en nuestro país, lo hacen a través del Programa de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinEs), que funciona desde el año 2008 y tiene presencia en todas las jurisdicciones de Argentina, impulsado en un contexto donde, cerca de un 30% de jóvenes y adultos en aquel momento no había terminado la secundaria (Censo 2010). Además, Octavio Lagar consideró que su intención es "acompañar a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad para que puedan, a fin de cuentas, estudiar en las mejores condiciones dentro de lo posible", en tanto que examinó, a su vez: "es tal el nivel de agradecimiento que tienen los que finalizan este tramo, que vuelven para colaborar con la limpieza y orden del lugar, y también preocupan por el bienestar general de los nuevos alumnos, están muy comprometidos". Por último, el referente político planteó que "nos gustaría que este tipo de necesidades tuvieran mayor atención por parte en las esferas del estado que correspondan y tengan la responsabilidad de velar por el buen funcionamiento y las condiciones edilicias de las sedes disponibles para la formación de los habitantes".

