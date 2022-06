Efemérides del día de la fecha, 18 de Junio

DÉJALO SER

El 18 de junio de 1942, nace en la ciudad inglesa de Liverpool, el cantautor, compositor y músico Paul McCartney, vocalista, bajista, tecladista y arreglador de la legendaria banda The Beatles. Su canción Let It Be sería el último single de la banda antes del anuncio de su disolución en 1970.

BRUTAL ATENTADO

El 18 de julio de 1994 tuvo lugar el atentado a la se de de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ubicada en la calle Pasteur al 600, en la Ciudad de Buenos Aires. El trágico saldo fue de 85 personas asesinadas y 300 heridas. Hoy, 28 años después, el hecho sigue impune. Y todo parece indicar que así continuará.

CAE NAPOLEÓN

El 18 de julio de 1815, las tropas napoleónicas son derrotadas en la Batalla de Waterloo, al sur de Bruselas. Al año siguiente, las provincias unidas del río de la Plata declaran la independencia de la corona española…

TORTURADO

La madrugada del 18 de junio de 1955 fallece en Rosario el médico y militante comunista Juan Ingallinella (42) mientras es torturado por la policía por haber publicado volantes en repudio de la Masacre de Plaza de Mayo. Su cuerpo nunca fue encontrado. Se lo considera uno de los primeros desaparecidos de la Argentina, víctima del terrorismo de Estado.

EL ÚLTIMO DEL TITÁN

El 18 de junio de 2011 Martín Palermo (La Plata, 7 de noviembre de 1973), máximo goleador de la historia de Boca Juniors con 236 goles, juega el último partido de su carrera profesional.