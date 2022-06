Hay veces que me obsesiono por entender y querer controlar lo que me pasa y lo que está por venir. El fluir, palabra tan de moda hoy, en verdad que no va mucho con mi estructura psíquica, pero es inevitable muchas veces no entender o no poder saber lo que vendrá, por eso, en alguna que otra ocasión, escribo algunos versos que me dejan la sensación que las cosas van a ir bien, son como un timón para mi ansiedad. Los versos que escribo siempre me recuerdan a un verano en la casa de la nona. Después de veranear varios días en Mar del Plata, la nona trajo un montón de caracoles que juntaba mientras caminaba por la playa. Había un caracol muy especial, era uno de los más grandes. Se decía que traía adentro el sonido del mar. Yo todavía no había conocido el mar, muchos de nosotros tampoco. Soñábamos con hacer castillos de arena en la playa y probar el gusto salado de su agua. Me acerqué a un oído el caracol y algo escuché, pero había mucho bullicio. Mientras intentaba concentrarme para escuchar el sonido del mar, algunos decían: ¡Es mentira! ¡Nada que ver! ¡Es parecido! Entre tanto ruido de opinólogos, hice un esfuerzo y me concentré para escuchar el sonido que supuestamente traía el caracol. Intenté en una oreja y después con la otra, y la verdad... que me llevó hasta el mar. Fue un sonido que me regaló una imagen de unas olas. Fue un murmullo que me conformó. No todos creyeron en ese pedacito de mar guardado en un caracol, pero yo sí lo creí. Los versos, son para mí, como ese murmullo oculto que la nona trajo en el caracol para que podamos controlar la ansiedad de conocer el mar.