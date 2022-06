Como viejo defensor de la pureza de nuestro rico idioma castellano felicito a los gobiernos de CABA, y el de la provincia de Córdoba por la prohibición del uso en las escuelas del pseudo lenguaje que llaman inclusivo. Espero que esto se ejecute en todas las provincias y estamentos e instituciones de todo el país se tome la misma medida.. entiendo que esto es una degradación del idioma de algunos que no conocen los diccionarios ó que tienen algún otro interés. La república de Francia también lo prohibió. Comprendo que habrá gente que esto le moleste pero , defendamos a nuestros alumnos. Sin otro particular y agradeciendo su deferencia me despido de Ud, Saludándolo muy Atte. Carlos Alejandro Stortoni DNI 4731739