Ayer se disputó la segunda fecha de la Primera A y los tres equipos que habían sumado de a tres en la primera jornada repitieron victorias. Del Pino y Albizola también ganaron y se acomodaron como escoltas con 4 unidades. Este viernes, aprovechando el feriado, se disputó la segunda fecha del Torneo Apertura de la Primera División A del Campeonato Oficial 2022 de la Liga Campanense de Fútbol. Y los tres equipos que habían ganado en la jornada inaugural repitieron victorias y se confirmaron como líderes del campeonato: Defensores de La Esperanza, San Luciano y La Josefa suman ahora 6 puntos. El Defe, último campeón de la Liga (ganó el Torneo 90 Años), repitió incluso marcador: había superado 3-1 a Villanueva en el debut y ahora venció 3-1 a Deportivo San Felipe en la reedición de la final del torneo pasado. En esta oportunidad, el Verdinegro se impuso con goles de Joel Cerrudo (llegó a cuatro en el certamen), Pablo Godoy y Nicolás Colombano. En tanto, para el Aurinegro, que sufrió su segunda derrota en fila, marcó Juan Morales. Por su parte, San Luciano derrotó 2-1 a El Junior: después de comenzar perdiendo revirtió el marcador con conquistas de Alfredo Pereyra y Cristian Benítez. De esa manera, al igual que La Esperanza, suma 6 puntos, 6 goles a favor y 2 en contra. El tercer líder del campeonato es La Josefa, que también repitió marcador respecto a la primera fecha: esta vez le ganó 1-0 a Otamendi con tanto de Pablo Tornatori. Así, además de contar con puntaje ideal, es el único equipo que todavía no ha recibido goles. Por debajo de los tres líderes quedaron otros dos ganadores de la jornada de ayer. Del Pino superó 2-0 a Barrio Lubo (se le cortó el invicto al último campeón de la Copa Fénix), mientras Albizola derrotó 1-0 a Leones Azules con gol de Alejo Juárez. De esta manera, ambos conjuntos llegaron a 4 puntos. El último vencedor de este viernes fue Villanueva, que superó 3-2 a Desamparados con goles de Javier López, Sebastián Nicolin y Emanuel Román y obtuvo sus primeros tres puntos del certamen, ubicándose en la sexta posición (Franco Villegas y Maximiliano Mercau anotaron para Desamparados). PRÓXIMA FECHA La tercera jornada de este Torneo Apertura del Campeonato Oficial 2022 de la Liga Campanense tendrá los siguientes encuentros: San Luciano vs Otamendi, La Josefa vs Del Pino, Defensores de La Esperanza vs El Junior, Villanueva vs Leones Azules, Deportivo San Felipe vs Desamparados y Albizola vs Barrio Lubo.

