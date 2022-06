Breves: Deportivas

ARRANCA LA CUARTA

Este sábado se pone en marcha la cuarta fecha del Campeonato 2022 de la Liga Profesional con dos partidos: Arsenal vs Talleres (18.00) y Sarmiento vs Patronato (20.30). La tercera jornada se cerró con los siguientes resultados: Argentinos 2-1 Independiente, Rosario Central 1-0 Godoy Cruz, Platense 1-1 Gimnasia (LP) y Racing Club 2-0 Vélez (el campanense Leonardo Sigali fue titular en La Academia). Con estos marcadores, las posiciones quedaron encabezadas por Estudiantes (LP), Platense y Newells, todos con 7 unidades. Por detrás se ubican Boca Juniors, Racing Club y Argentinos con 6.

TEVEZ, DT CANALLA

Ayer se confirmó que Carlos Tevez será el próximo director técnico de Rosario Central. El exdelantero de Boca Juniors hará dupla con Carlos "Chapa" Retegui, exentrenador de Las Leonas y ganador de la medalla de oro en Rio 2016 con Los Leones. Según trascendió, "Apache" seguirá desde las tribunas el duelo que el Canalla sostendrá el lunes con Vélez en Liniers y luego, el martes, firmará su contrato con la institución rosarina.

GANARON Y LIDERAN

En el inicio de la segunda fecha del Torneo Clausura de la Primera B Metropolitana, Ituzaingó goleó ayer 4-1 como visitante a Dock Sud y, con 4 puntos, quedó en lo más alto de las posiciones. Pero no en soledad: Defensores Unidos venció 3-1 como local a Cañuelas y también suma 4 unidades. Hoy continuará la programación con cinco partidos: UAI Urquiza vs Los Andes (12.05), Deportivo Armenio vs Fénix (15.30), Villa San Carlos vs Comunicaciones (15.30), Deportivo Merlo vs Argentino de Quilmes (15.30) y Colegiales vs Acassuso (15.30).

PRIMERA C: CLAUSURA

Con cuatro partidos, este sábado se pone en marcha el Torneo Clausura de la Primera C. El campeón del Apertura, Midland, visitará a Deportivo Español en el inicio de un camino que puede darle el ascenso directo a la Primera B Metropolitana (en caso de repetir el título). Además, hoy también jugarán: Lamadrid vs Laferrere, Real Pilar vs Luján y El Porvenir vs Claypole (todos desde las 15.30). Por su parte, Puerto Nuevo estará visitando mañana desde las 15.30 horas a Berazategui, en un partido que tendrá el arbitraje de Martín Molina.

PRIMERA D: TODOS HOY

La séptima fecha del Torneo Apertura se jugará íntegramente hoy. El partido más atractivo será entre el líder Centro Español (13 puntos) y uno de sus escoltas, Central Ballester (11). La programación se completa con Mercedes vs Argentino de Rosario, Deportivo Paraguayo vs Lugano, Muñiz vs Defensores de Cambaceres y Juventud Unida vs Sportivo Barracas.

WARRIORS CAMPEONES

Con su victoria 103-90 ante Boston Celtics como visitantes en el sexto juego de la serie, los Golden State Warriors se consagraron campeones de la NBA. De esa manera, la franquicia de San Francisco consiguió su cuarto título en los últimos ocho años. El MVP de la Final fue el base Stephen Curry, quien promedió 31,2 puntos, 6,0 rebotes, 5,0 asistencias y 44% en triples.