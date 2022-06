Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 19/jun/2022. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 19/jun/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera Nacional:

Volvió a fallar en la defensa de la pelota parada y desperdició un arranque de partido sumamente favorable. Así, el 3-3 con Deportivo Madryn se transformó en una nueva frustración. En la próxima fecha visita a Estudiantes de Río Cuarto. Solo dos victorias ha cosechado Villa Dálmine en este campeonato. Y ambas han sido abultadas: 4-0 a San Telmo y 3-0 a Gimnasia de Jujuy. Por eso, ayer, cuando se puso 3-0 sobre Deportivo Madryn a los 42 minutos del primer tiempo, todos imaginaron que el equipo estaba en una de esas tardes. Sin embargo, el complicado presente golpeó inesperadamente: la visita descontó antes del entretiempo y con más empuje que fútbol, aprovechando ya históricos problemas del Violeta, llegó a la igualdad en la segunda mitad. Sí: el 3-3 final se convirtió en otro golpe difícil de digerir. Sobre todo en lo anímico. Porque la visita no necesitó más que empuje y pelotas paradas para revertir el resultado. Sí: el conjunto de nuestra ciudad fracasó otra vez en la defensa aérea de su área. La incapacidad para despejar fue más evidente que nunca y el elenco patagónico sacó provecho máximo de ello, como Morón lo había hecho en la fecha anterior. Así, los dirigidos por Carlos Pereyra enterraron todo lo bueno que habían realizado en los primeros 45 minutos, cuando Bertochi se adueñó de la mitad de cancha (sostenido por Gómez y Moreyra, que achicaban hacia adelante), cuando Arias y Molina se combinaron de gran manera por el sector izquierdo y cuando Martínez fue esa referencia ofensiva que tanto se necesitaba, por movilidad y participación en el circuito de juego. Con esos argumentos, el campanense castigó un planteo endeble del visitante. Sin embargo, en el cierre de esa primera parte mostró no tener la inteligencia suficiente para administrar ese buen momento. Y en cuanto ofreció un resquicio, sus debilidades afloraron y aquella tarde que pintaba tan bien empezó a tambalear. Una pena, porque el triunfo que asomó en la primera parte fue producto de una formación bien plantada en el campo y del salto de calidad que aportaron tres de los cuatro refuerzos que llegaron recientemente. O sea: era un claro paso al frente. Lamentablemente, el 3-3 final termina siendo otro golpe con el que deberá convivir, al menos, hasta el próximo domingo, cuando visite a Estudiantes en Río Cuarto. EL PARTIDO Villa Dálmine presentó dos cambios en la formación titular. Uno obligado: Bertochi por Camisassa en el centro del campo para conformar el doble 5 con Tello. Y uno táctico: el juvenil Albano por Sangiovani para hacer la banda derecha. Así, Pereyra no varió el 4-4-1-1 con D´Angelo como enganche y Martínez como principal referencia ofensiva, jugando contra los tres marcadores centrales que proponía la visita (3-4-1-2). Y en esos detalles tácticos, el Violeta encontró tempranamente la ventaja, porque el movedizo Martínez atraía marcas y generaba espacios a los costados de los tres marcadores centrales de Madryn. Y por allí Arias le filtró el pase a Molina, cuyo centro se desvió en González y sobró a Bonín, permitiendo que por atrás ingrese Albano para empujar de cabeza el balón al fondo de la red. Así, a los 8 minutos, el juvenil le daba al equipo el baño de tranquilidad que necesitaba para afrontar este compromiso. Y al mismo tiempo acentuaba dudas en el conjunto patagónico, que no lucía convencido de su propuesta táctica. De hecho, a los 12, Martínez volvió a recibir entre los centrales, amagó un par de veces y quedó muy bien perfilado para sacar un zurdazo que se fue muy cerca del travesaño. Es que Bertochi-Tello se imponían en el centro del campo y recuperaban sin retroceder, mientras Arias y Molina eran salida por izquierda y los movimientos de Martínez no lograban ser anticipados. Además, el pivoteo del 9 se transformaba en clave para que el elenco campanense se pudiera en instalar en campo ajeno. Así, la primera mala noticia para el local llegó sobre los 20 minutos: Tello cayó mal y sufrió una lesión en uno de sus brazos, por lo que debió ser reemplazado (ingresó Sangiovani). Sin embargo, el Violeta salió muy bien de ese momento. A los 25, entre Arias y Molina forzaron el error de Rocaniere y ganaron un córner; y de ese tiro de esquina, llegó el segundo tanto: Moreyra apareció solo en el punto penal y su cabezazo dejó sin reacción a Bonnin. Desorientado, Madryn no encontraba forma de lastimar al equipo de nuestra ciudad. Apenas intentó un par de centros desde la derecha que no le generaron complicaciones ni a Moreyra ni a Gómez ni a Pusula. Y esa desorientación del visitante se terminó de confirmar a los 42 minutos, cuando Villa Dálmine disponía de un tiro libre a favor en la mitad de cancha. Penipil (con molestias) empezó su camino para el cambio (estaba Lioi listo para ingresar), pero la modificación no se hizo. Bertochi advirtió el espacio que dejó libre Penipil y por aquel sector los puso a jugar a Arias y Molina, quien llegó al fondo tras una buena cesión del lateral y metió el centro bajo que, luego de desviarse en Rocaniere, terminó en el fondo de la red. De esa manera, el Violeta castigaba al máximo a su rival con tres goles que perfilaban una tarde sin sobresaltos. Sin embargo, en los últimos cuatro minutos de la primera parte cometió el error de volver a meterlo en partido. Primero, Moreyra fue muy imprudente y estuvo demasiado cerca de ganarse la roja. Y de ese tiro libre llegó el descuento del "Negro": la pelota rebotó en Moreyra y le quedó servida a Castillo para sentenciar a Sosa. Poco después, Gómez se enganchó en el roce que le propuso Recalde y terminó golpeando al "hombre de la casa" de la visita, en una acción que también pudo valerle la roja. Con esa sangre caliente y una modificación táctica que le sentó bien (ingresaron Lioi y Jara y pasó a jugar 4-3-3), la visita se metió también en partido en cuanto al trámite. Porque empezó a recuperar en la mitad de la cancha y a profundizar sus avances con muchos hombres. Entonces, "estiró" a la formación de Pereyra, que ya no tuvo la misma presencia de Bertochi en la mitad de cancha ni tampoco encontró descanso ni pivoteos en Martínez, quien era mejor tomado por Rocaniere-Mansilla y fue quedando cada vez más aislado de sus compañeros. Mientras tanto, en ataque, Madryn se arrimó con una llegada de Castillo (no desvió con dirección el centro de Jara) y un remate de media distancia de Recalde (cerca del ángulo derecho de Sosa). Y a los 15, en otra pelota parada se puso a tiro, aprovechando las dificultades de la defensa local para despejar: de hecho, Pusula quiso rechazar entre muchas piernas y el rebote en Mansilla terminó convirtiéndose en el 2-3. Con el descuento, el duelo entró decididamente en el terreno de lo anímico: el envión del elenco patagónico contra las dudas de un equipo que pelea a los tumbos por la permanencia. En ese contexto, el Violeta casi saca una mano salvadora: remate bombeado de Bertochi que Bonnin manoteó contra su ángulo superior izquierdo. Habría sido el alivio que necesitaba para salir del sofocón. Pero no lo fue. Superada la media hora, el juego terminó de romperse, la mitad de cancha fue zona de tránsito y al Violeta le faltó claridad y jerarquía para saber manejar ese trámite. Y lo pagó caro en otra pelota parada: el rechazo fue corto, Jara tomó el balón contra la banda, desbordó a Moreyra y mandó el centro bajo que Lioi capturó para definir de media vuelta, nuevamente tras varios rebotes. Así, los dos ingresados que le permitieron a Pancaldo cambiar la imagen de su equipo se combinaban para el 3-3. De allí en adelante pudo haber pasado cualquier cosa. Pero no pasó más nada, porque Madryn respiró y se dio cuenta que ya no le quedaba resto. Y porque el conjunto de nuestra ciudad no encontró quien encabezara una reacción (Molina fue el más participativo, pero ya estaba exhausto). Entonces, el pitazo final de Comesaña sentenció otro partido que puso de manifiesto las dificultades con la que lidia este Villa Dálmine, que esta vez no pudo ganar ni siquiera después de tener una ventaja de tres goles.

EL JUVENIL VALENTÍN ALBANO ABRIÓ EL MARCADOR: FUE SU PRIMER TANTO EN PRIMERA DIVISIÓN.



SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (3): Alan Sosa; Gabriel Pusula, Facundo Gómez, Fernando Moreyra, Ramiro Arias; Valentín Albano, Lautaro Tello, Nicolás Bertochi, Francisco Molina; Ezequiel D´Angelo y Federico Martínez. DT: Carlos Pereyra. SUPLENTES: Francisco Salerno, Agustín Alberione, Diego Martínez, Rafael Sangiovani, Franco Costantino, Nicolás González y Nadir Zeinnedin. DEPORTIVO MADRYN (3): Yair Bonnin; Cristian González, Gonzalo Rocaniere, Mauricio Mansilla; Mauro Penipil, Federico Recalde, Lucas Pérez Godoy, Lucas Pruzzo; Rodrigo Castillo; Leonardo Marinucci y Lucas González. DT: Ricardo Pancaldo. SUPLENTES: Juan Marcelo Ojeda, Alan Moreno, Marcos Pérez, Andrés Lioi, Estanislao Jara, José Michelena y Jonatan Palacio. GOLES: PT 8m Valentín Albano (VD), 25m Fernando Moreyra (VD), 42m Gonzalo Rocaniere, en contra (VD) y 45m Rodrigo Castillo (DM). ST 15m Mauricio Mansilla (DM) y 35m Andrés Lioi (DM). CAMBIOS: PT 20m Sangiovani x Tello (VD). ST Lioi x Penipil (DM) y Jara x L. González (DM); 16m Zeinnedin x D´Angelo (VD); 30m Michelena x Mansilla (DM) y Palacio x Castillo (DM); 33m Alberione x Albano (VD); y 37m Pérez x Molina (DM). AMONESTADOS: Moreyra y Molina (VD); Recalde y Rocaniere (DM). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Lucas Comesaña.

MARTÍNEZ HIZO UN GRAN PRIMER TIEMPO. EN EL SEGUNDO QUEDÓ AISLADO Y FUE ABSORBIDO POR LA MARCA.





RAMIRO ARIAS CUMPLIÓ UNA BUENA TAREA EN EL LATERAL IZQUIERDO: BUSCO ASOCIARSE SIEMPRE CON MOLINA.



"NO PUDIMOS SOSTENER LA INTENSIDAD DEL PRIMER TIEMPO" El mediocampista Francisco Molina fue la figura de Villa Dálmine en los primeros 45 minutos: participó de los tres goles en el toque previo a la conquista. "Hicimos un gran primer tiempo. Sabíamos que podíamos lastimar por mi sector, porque Penipil dejaba espacios a su espalda", señaló al respecto. Y en dos de esas jugadas de gol se combinó con Ramiro Arias: "Nos entendemos bastante bien. Los dos tenemos experiencia en la categoría y nos sirve para ordenarnos y trabajar el sector izquierdo", marcó. Lamentablemente, el buen andar del Violeta se desmoronó en la segunda parte: "No pudimos sostener la intensidad del primer tiempo y eso nos costó la victoria", manifestó. "Nos metimos un poco atrás y no presionamos arriba como lo hicimos en el primero. No supimos leer bien el partido. Inconscientemente, con la ventaja a favor, nos tiramos atrás, ellos se adueñaron del mediocampo y nos empezaron a lastimar", agregó. Además, Molina reparó que "ellos se encontraron con tres goles de rebote" y coincidió en que la falla del conjunto campanense estuvo en la defensa de la pelota parada: "Tenemos que corregir eso. Estamos generando situaciones de gol, pero estamos fallando en ese aspecto defensivo. Habrá que trabajar en la semana para corregir esto lo antes posible porque no tenemos más margen de error". Finalmente, el zurdo reconoció que el 3-3 dejó un golpe anímico del cual habrá que recuperarse: "Me voy triste porque creo que hoy era el partido para empezar a despegar de la zona en la que estamos". Y luego insistió con el escaso margen que tiene el Violeta: "Tenemos que empezar a ganar".

FRANCISCO MOLINA PARTICIPÓ DE LOS TRES GOLES VIOLETAS



A ESPERAR RESULTADOS Villa Dálmine depende de San Telmo y Tristán Suárez para no caer en zona roja. Este domingo se definirá si Villa Dálmine cae a la zona roja de la tabla de posiciones en esta 20ª fecha de la Primera Nacional. Con su empate de ayer, el Violeta ganó un escalón por tener mejor diferencia de gol que San Telmo, pero si el Candombero suma hoy y Tristán Suárez gana por dos o más goles de diferencia, el equipo de nuestra ciudad quedará en puestos de descenso directo, solo por encima de Santamarina (amplió un punto su ventaja sobre el conjunto de Tandil, que el viernes fue goleado 4-0 por Instituto). Este domingo, San Telmo recibirá la visita de Quilmes desde las 13.45 horas (transmite TyC Sports), mientras el Lechero se presentará en Puerto Madryn, donde enfrentará a Guillermo Brown desde las 15.00 horas. Serán los dos encuentros de mayor atención para el Violeta. Los otros cotejos que se jugarán hoy serán: San Martín de San Juan vs Ferro Carril Oeste (11.00), Gimnasia de Jujuy vs Temperley (15.00), Belgrano vs Estudiantes de Río Cuarto (15.50) y Güemes vs Almagro (19.00). Mañana se cerrará la fecha con Atlanta vs Mitre (15.00) y Brown de Adrogué vs Defensores de Belgrano (15.30). Ayer, en tanto, All Boys le ganó 3-0 el clásico a Nueva Chicago y trepó hasta la tercera posición, mientras el otro vencedor de la jornada fue Deportivo Riestra: en el debut de Cristian "Ogro" Fabbiani como DT, superó 3-0 como local a Alvarado de Mar del Plata. Los restantes duelos fueron empates: Estudiantes (BA) 1-1 Sacachispas, Almirante Brown 1-1 Deportivo Morón, Gimnasia (M) 1-1 Deportivo Maipú, Atlético de Rafaela 2-2 Agropecuario, Chaco For Ever 1-1 Independiente Rivadavia y Chacarita 0-0 San Martín (T). Esa igualdad sin goles que cerró la jornada le dejó abierta la posibilidad a Belgrano de tomar nuevamente ocho puntos de ventaja en la cima de las posiciones.

