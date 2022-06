Con Sergio Desilvestri oficializado al frente del equipo, el objetivo es uno solo: empezar a sumar para salir del fondo de la Tabla General. Juega desde las 15.30. Después de un Torneo Apertura en el que pareció pagar el famoso "derecho de piso" en su regreso a la Primera C luego de 25 años, Puerto Nuevo comenzará hoy su participación en el Clausura con la ilusión de revertir su presente y conseguir el gran objetivo: la permanencia en la divisional. Actualmente, el Portuario cuenta con apenas 8 puntos en lo que va de la temporada y se ubica en el último lugar de la Tabla General. Por ello deberá sumar y sumar y sumar en este segundo certamen. Pero debe afrontar este desafío con tranquilidad y paciencia, porque no persigue una misión imposible. De hecho, en caso de ganar hoy quedará igualado con El Porvenir (ayer perdió 2-0 con Claypole). Y a la búsqueda de este objetivo, el entrenador Sergio Desilvestri quedó oficializado al frente del plantel: trabajará con la asistencia de Franco Toloza y el cuerpo técnico que ya estaba junto a él. Para el compromiso de esta tarde frente a Berazategui, "el Gato" no podrá contar con los defensores Maximiliano Carnelutto (fue expulsado ante Argentino de Merlo) y Maximiliano Lara (cinco amarillas). Sus reemplazantes serían Santiago Ojeda y Santiago Tallarico. Mientras Enzo Moreno (autor del gol del empate en Merlo Norte) podría meterse en la formación titular. De esta manera, el once Auriazul para jugar hoy sería: Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Santiago Tallarico, Mario Godoy, Gonzalo Pulido; Emanuel Pentimalli, Kevin Redondo, Enzo Ritacco, Rodrigo Martínez; Maximiliano Maciel o Enzo Moreno y Gastón Cueto. Por su parte, el Naranja iniciará el Clausura sabiendo que dejó pasar una gran chance en el Apertura después de arrancar el certamen con seis victorias y un empate en sus primeras siete presentaciones. El encuentro de esta tarde se disputará desde las 15.30 horas en el estadio Norman Lee y contará con el arbitraje de Martín Molina.



OJEDA Y TALLARICO REEMPLAZARÍAN HOY A LOS SUSPENDIDOS CARNELUTTO Y LARA.



COMENZÓ EL CLAUSURA Ayer se puso en marcha la primera fecha de este Torneo Clausura. Dos equipos comenzaron ganando: Deportivo Español venció 1-0 a Midland, campeón del reciente Apertura; mientras Claypole superó 2-0 a El Porvenir, rival directo de Puerto Nuevo en la pelea por la permanencia. Los otros tres cotejos terminaron igualados: Lamadrid 0-0 Laferrere, Real Pilar 1-1 Luján y Central Córdoba (R) 1-1 Liniers. Este domingo, además de Berazategui vs Puerto Nuevo, también jugarán: San Martín (B) vs Victoriano Arenas y Leandro N. Alem vs Atlas. Finalmente, el lunes se cerrará la programación con Sportivo Italiano vs Excursionistas. Libre queda Argentino de Merlo. NUNCA PUDO VENCER AL NARANJA EN EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 15. En 14 partidos, Puerto Nuevo nunca pudo ganarle a Berazategui, que suma 7 victorias y 7 empates en el historial. El Portuario convirtió 16 goles, mientras el Naranja acumula 32. COMO LOCAL BERAZATEGUI. Jugaron 7 veces: el Portuario no ganó (8 goles) y el Naranja logró 3 triunfos (13 goles). Empataron en 4 oportunidades. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El lunes 22 de abril de 2008, por la 29ª fecha del Campeonato de la Primera D 2007/08, Berazategui se impuso 4-2 con goles de Matías Italiani, Mauricio Soto y Gustavo Pastor (2). Gabriel Valiela y Maximiliano Alegría anotaron los tantos Portuarios. El partido se disputó en cancha de El Porvenir y el arbitraje estuvo a cargo de Héctor Paletta. EL RESULTADO DEL APERTURA. El pasado domingo 13 de febrero, Berazategui venció 2-1 en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. Nahuel Pombo y Alan Visco adelantaron al Naranja, mientras Kevin Redondo descontó para el Auriazul. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA REVANCHA DEL OCTOGONAL DE 2004 El sábado 15 de mayo de 2004, en la revancha de la serie de Cuartos de Final del Octogonal de la Temporada 2003/04 de la Primera D, empataron 1-1, pero en la definición por penales se impuso Puerto Nuevo por 3-1. La síntesis de aquel encuentro fue la siguiente: BERAZATEGUI: Jorge Gergoff; Víctor Ever Molina Ríos, Diego Stier, Pablo Nassiff y Homero Díaz (Gastón Amarillo); Juan Pablo Pérez, Ariel Santos, Ariel Démolis (Adrián Panella) y Néstor Méndez; Carlos Serial y Leandro Girard (Lucas Godoy). DT: Marcelo Phillips. SUPLENTES: Mariano Larregina y Julio Santillán. PUERTO NUEVO: Pablo Menón; Cristian Rodríguez, Sergio Ríos, Claudio Colarussa (Ángel Morales) y Federico Gásperi; Alexis González, Pablo Vila, Pablo Villagra y Diego Rosada (Gastón Rondan); Ernesto Vázquez (Pablo Suárez) y Federico Díaz. DT: Sergio Vázquez. SUPLENTES: Maximiliano Lares y Diego Krum. GOLES: PT 29m Vázquez (PN). ST 7m Nassiff (B). EXPULSADOS: PT 14m Méndez (B). Y en el alargue: 7m Panella (B) y 26m Cristian Rodríguez (PN). CANCHA: Berazategui. ÁRBITRO: Diego Colombo. DEFINICIÓN POR PENALES: para Puerto Nuevo convirtieron Pablo Vila, Federico Gásperi y Ángel Morales; y para Berazategui lo hizo Gastón Amarillo. Pablo Menón (PN) contuvo los remates de Ariel Santos y Carlos Serial (B), mientras Juan Pablo Pérez (B) ejecutó desviado.