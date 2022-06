Anuncian una nueva prórroga para los Certificados de Discapacidad que vencen en 2022

La nueva disposición emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad alcanza a los Certificados Únicos de Discapacidad que vencen en el segundo semestre del año. La directora de Discapacidad del Municipio, Margara Pons, aclaró que los expedientes de renovación ya iniciados serán igualmente tramitados. La Agencia Nacional de Discapacidad dispuso este martes la prórroga de la validez por un año de los Certificados Único de Discapacidad (CUD) que vencen entre el 1º de julio y el 31 de diciembre del 2022. En conferencia de prensa, la directora de Discapacidad del Municipio, Márgara Pons, explicó que con esta nueva disposición – anteriormente se emitió otra prórroga para los vencimientos hasta el 30 de junio- todos los certificados con vencimiento en 2022 extienden su validez por un año. No obstante, aclaró que los expedientes de renovación para certificados incluidos en esta normativa que ya fueron iniciados continuarán su tramitación. "Queremos llevar tranquilidad a todas las personas que ya iniciaron el trámite de renovación que van a continuar. No van a tener que volver el año que viene a realizar los estudios y las consultas médicas necesarias. Acudieron en tiempo y forma y merecen que nosotros continuemos su tramitación", remarcó Pons. Atento a ello, indicó que los vecinos alcanzados por esta resolución que no comenzaron la renovación sí deberán acercarse a las oficinas de la Dirección de Discapacidad para solicitar la prórroga. La atención se brinda de lunes a viernes, de 8 a 13, en 25 de mayo 1117. "Entregamos un documento que acredita ese aplazamiento para que todos aquellos que tienen que hacer un trámite en la obra social o cualquier oficina tengan la documentación que los respalde. No pueden negarse a brindar el tratamiento, la terapia o los insumos que necesita la persona si el certificado cuenta con la prórroga", enfatizó. Por último, la funcionaria recordó que el Observatorio Municipal de Discapacidad sigue trabajando en pos del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad e instó a los vecinos a acercarse ante alguna duda o inconveniente con los alcances del Certificado Único de Discapacidad.

La directora de Discapacidad brindó detalles de la nueva resolución