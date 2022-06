Repensando la educación

Erika Bienek, directora de Relaciones con la Comunidad de Tenaris, participó del ciclo "Democracia y Desarrollo" organizado por Clarín. Remarcó que la reforma del lay out de las escuelas, el aprendizaje por proyectos y la medición de resultados son fundamentales. El panel dedicado a educación estuvo integrado además por el expresidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero; la directora global de Learning and Diversity de Globant, Melina Masnatta; el sociólogo y exministro de Educación de Nación Juan José Llach; y la ministra porteña de Educación, Soledad Acuña. La directora de Relaciones con la Comunidad de Tenaris sostuvo que para mejorar la educación en Argentina es necesario arrancar cambiando el actual diseño de las escuelas "con aulas separadas y un docente que les dice a los chicos lo que tienen que hacer, toca el timbre y los chicos salen en libertad". Recientemente, la Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR) reformó sus instalaciones con el objetivo de adaptarlas al modelo de aprendizaje basado por proyectos, el trabajo colaborativo, el rol docente como mediador en la incorporación de conocimiento y el estudiante como protagonista de su propia educación. Este proyecto estuvo a cargo de la arquitecta holandesa Rosan Bosch. Si el contenido ya no está en las aulas sino que los y las estudiantes "hoy aprenden en todos lados", Bienek propuso repensar el modelo de educación vigente y hacer de la escuela un espacio que motive al alumnado a descubrir e innovar, desarrollando habilidades socioemocionales en el camino. Para lograrlo, subrayó las ventajas de "trabajar por proyectos que sean significativos para ellos y que tengan una mirada comunitaria para ciudadanos de sus comunidades y así construir lo que su comunidad necesita". Así lo viene realizando Tenaris en iniciativas como Gen Técnico Roberto Rocca, con los estudiantes construyendo una embarcación solar para conectar a vecinos isleños (2018), refugios de colectivos inteligentes (2019 y 2020) y un invernadero hidropónico de alta automatización (2021). "Hay que erradicar la idea de aula, los docentes tienen que trabajar multidisciplinariamente y los proyectos tienen que ser trasversales a biología, historia, arte, geografía, etc.", explicó Bienek. Pero todas estas reformas serán realmente efectivas cuando las escuelas tengan la capacidad de medir indicadores y resultados. "Es clave medir la calidad de los docentes todos los años para lograr la igualdad de oportunidades", dijo Bienek, para quien sin medición no se puede saber "qué hay que mejorar el año siguiente como escuela".

EL REDISEÑO DE LA ETRR Este año la ETRR atravesó revamping integral de sus aulas, áreas de estudio e integración y espacios comunes, con el objetivo de adecuar sus instalaciones y recursos al modelo pedagógico implementado. Este proyecto cuenta con la asistencia técnica de la diseñadora y artista holandesa Rosan Bosch, especializada en el campo de la educación. La obra está inspirada en la escuela High-Tech-High de California, así como en diversas escuelas de Barcelona, y fue alineada al modelo educativo de la ETRR, cuyos pilares son el aprendizaje basado en proyectos (ABP), el rol activo de los y las estudiantes y el alumnado en el centro de su propio proceso de aprendizaje. La iniciativa pretenden también generar ámbitos de encuentro con la comunidad, favoreciendo la puesta a disposición de las instalaciones y recursos educativos de la ETRR al resto del tejido educativo de Campana y Zárate.

Rosan Bosch, la encargada del resideño en la ETRR, durante una visita a Campana.



APRENDER HACIENDO GEN Técnico Roberto Rocca es un programa gestionado por Tenaris que tiene como objetivo fortalecer la preparación de las nuevas camadas de técnicos en base a las necesidades del mercado laboral industrial. Abarca ciclos de capacitaciones en las escuelas a docentes y estudiantes, inversiones en infraestructura educativa, Prácticas Profesionalizantes, el Proyecto Matemática y la jornada de integración interescolar Tecnoaventura. Asimismo, a través de desarrollos tecnológicos, promueve Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) de conocimientos técnicos y habilidades blandas necesarias para la inserción en equipos multidisciplinarios de trabajo. ABP es una metodología de enseñanza activa que promueve el pensamiento creativo, la indagación y el alcance de objetivos en paralelo a la incorporación de los conocimientos teóricos de una materia.