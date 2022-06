Abella le dio la bienvenida a Campana a la comitiva de la Societá Dante Alighieri di Roma

P U B L I C



El Intendente recibió a las autoridades durante su primera visita a la ciudad que se dio en el marco de una recorrida por Latinoamérica. El intendente Sebastián Abella recibió esta semana a la comitiva de la Società Dante Alighieri di Roma en su primera visita a Campana que se da en el marco de un recorrido por Latinoamérica. Durante el encuentro, el jefe comunal se interiorizó en las distintas propuestas y proyectos que tiene planificados la institución educativa en pos de beneficiar a su alumnado y docentes. En este sentido, el profesor Giampiero Finocchiaro, dirigente Scolastico del Consolato Generale d´Italia in Buenos Aires, informó acerca de la implementación de la escuela paritaria en el colegio de Campana que otorgará la doble titulación válida en Italia y en Argentina. Por su parte, el profesor Alessandro Masi, figura destacada de la cultura italiana, le entregó al Intendente una medalla de honor a modo de reconocimiento. "Me pone muy feliz que jóvenes de la ciudad tengan la posibilidad de obtener un certificado con aval no solo de Argentina, sino que de Italia también ya que les abre múltiples puertas para el futuro", enfatizó Abella al tiempo que agradeció a las autoridades no solo esta visita sino también sus gestiones para que los estudiantes tengan esta posibilidad.

Abella recibió un reconocimiento





Autoridades de Dante Alighieri participaron de la reunión





Durante la reunión, el Intendente se interiorizó en los distintos proyectos que tiene la institución