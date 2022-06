"NINGUNA IRREGULARIDAD" En medio del escándalo sobre el avión venezolano que está retenido en Ezeiza hace más de una semana, el presidente Alberto Fernández se refirió a la situación y dijo que "no hubo ninguna irregularidad" con la aeronave ni con la tripulación, ante lo cual se quejó de que la oposición "quiso mostrar algo que no es, algún movimiento oscuro". "No hubo ninguna irregularidad. No pesa ningún tipo de restricción" sobre la tripulación venezolana-iraní, remarcó el mandatario. En ese punto, el jefe de Estado reconoció que las sanciones de Estados Unidos pueden afectar a YPF, si la petrolera abastecía de combustible al Boeing 747-3B3(M) de la firma Emtrasur Cargo. Al analizar la polémica generada en torno al avión y la investigación judicial sobre el presunto vínculo de sus pasajeros con grupos terroristas, Fernández arremetió contra la oposición: "Quisieron mostrar algo que no es, algún movimiento oscuro, pero el Gobierno actuó rápidamente". "Como es la oposición, trató de aprovecharlo, con hechos tan dolorosos como el atentado a la AMIA. Es parte de la locura que se vive en parte de la política argentina", lamentó el Presidente.



BUSCANDO ADELANTO El Gobierno buscará que los productores de soja liquiden más, con el objetivo de acercarse más a las metas de recomposición de reservas prometidas al FMI ya que considera que podría conseguir unos u$s2.500 millones en el corto plazo. En el equipo económico analizar la situación del Balance Cambiario del Banco Central y consideran hay demoras con las ventas de la producción agropecuaria. "Está habiendo liquidación de trigo y maíz, pero hay un retraso equivalente a US$ 2.500 millones en soja", estimó el titular del BCRA, Miguel Pesce, en declaraciones radiales. En ese marco, desde el Gobierno estarían trabajando en una alternativa para impulsar a los productores a desprenderse de los porotos. "Vamos a buscar mecanismos para que los productores encuentren una vía que les sea conveniente para liquidar sus tenencias. Ellos tienen que pagar costos de cosecha, de la siembra, impuestos, así que esos US$ 2.500 millones van a ingresar", confió el titular del Banco Central. IMPARABLE CAÍDA El imparable derrumbe de las criptomonedas se profundizaba este sábado con el bitcoin cotizando por debajo de los US$ 20.000 y caídas en el resto de los activos digitales. De este modo retrocedió a niveles inferiores al pico que había alcanzado en 2017. En las últimas 24 horas tanto bitcoin como ethereum perdieron más de 8% de su valor, y en las últimas siete jornadas más de 33% y 36% de su valor, respectivamente. Vale aclarar que a fines de 2021 la capitalización de las más de 10.000 criptomonedas existentes había superado los 3,2 billones de dólares. Este sábado, el valor total caía por debajo de los US$ 850.000 millones, más de cinco veces el PBI de la Argentina. CONSUMO DE CARNE El consumo de carne vacuna se ubicó en 47,9 kilos por habitante en el promedio de los últimos doce meses a mayo de 2022, lo que implica una mejora respecto del mismo período previo cuando había sido de 47 kilos. No obstante, si se compara con los valores previos a la pandemia, se observa una baja de 1,6 kilos respecto al promedio de los últimos doce meses a mayo de 2020. Si se toma como referencia el pico que se dio a mayo de 2009 cuando el consumo alcanzó a 69,2 kilos, la baja es de 21,3 kilos por habitante. mLos datos corresponden al informe mensual de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (CICCRA). El informe señaló que "la industria frigorífica faenó un total de 1,15 millones de cabezas vacuna en mayo de 2022, un 2,9% más que en abril y 12,4% más que en mayo de 2021". CICCRA explicó que "el fuerte aumento interanual fue producto tanto del bajo nivel de actividad de mayo 2021 y de la recuperación que registró el mismo en mayo de 2022, que lo ubicó como el mejor mes de los últimos catorce (desde marzo de 2021).