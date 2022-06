El Municipio impulsó una interesante charla sobre dislexia

Fue organizada junto a Tenaris en el marco del Día de la Educación Roberto Rocca, con la disertación de la Lic. Florencia Salvarezza. En el marco de las acciones de acompañamiento y apoyo al sistema educativo, el Municipio – a través de las secretarías de Inclusión, Educación y Cultura y Salud- llevó adelante una interesante charla sobre dislexia destinada a la comunidad educativa y a los profesionales de la salud. La jornada denominada "Nuevos escenarios de aprendizaje frente a un mundo cambiante" se realizó en conjunto con la empresa Tenaris, en la Escuela Técnica Roberto Rocca, en el marco del Día de la Educación Roberto Rocca. La Lic. Florencia Salvarezza, lingüista y experta en dislexia, fue la encargada de brindar la disertación sobre este trastorno, de base neurobiológica, que afecta –principalmente- los procesos de lectura y escritura y que, si no se detecta precozmente, la población afectada no puede desarrollarse con todas sus potencialidades. En este marco, se expuso que el sistema educativo actual no está preparado para esta detección precoz "lo que genera muchos años de sufrimiento, fracaso y frustraciones en los chicos". Asimismo se hizo referencia a la Ley Nacional reglamentada en 2016 que garantiza el derecho a aprender de las personas que tienen Trastornos Específicos del Aprendizaje (TEA), siendo la dislexia la más frecuente. Salvarezza también remarcó que la pandemia agravó aún más esta situación al suspender las clases presenciales por tanto tiempo, sumándose muchos más niños con dificultades en el aprendizaje. Finalmente, la disertante expuso las distintas estrategias que deben incorporar los docentes para que los alumnos con dislexia adquieran los aprendizajes. "Fue una charla muy interesante y clara. La dislexia no es una discapacidad y los docentes tienen la responsabilidad de enseñar a todos los chicos adaptando la

La capacitación estuvo destinada a docentes y profesionales de la salud