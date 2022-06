La bandera nacional es un símbolo que representa a un país, que indica nacionalidad. Es uno de los símbolos más importantes que tiene una nación. La bandera nacional sirve para representar al país en el extranjero, pero también como representación de los ciudadanos o del gobierno en el propio país. La bandera, el escudo y el himno son los tres símbolos nacionales que representan a la Nación Argentina. La bandera y el escudo son representaciones visuales de nuestro país y el himno lo es desde el punto de vista poético y musical. La bandera del cristiano es mucho más profunda que un diseño sobre tela, Nuestra bandera como cristianos es "Jesucristo". Es el sacrificio de Cristo, que toma el lugar de todos nosotros, los pecadores, muriendo en la cruz por nuestros pecados, Él debe ser el único estandarte más elocuente, maravilloso y digno que debe izar como bandera todo creyente. Dios levanta a su Hijo como bandera. El Estandarte. Al levantar esta bandera el enemigo huye, se fuga o se desvanece. Todos tenemos un gigante que nos quiere destruir, hay que levantar bandera de victoria sobre ese gigante. Y utilizar las armas que Dios nos da, nuestro Dios es -Jehová Nissi- que quiere decir, Mi Estandarte, Mi Protección o Mi Victoria. Todo el tiempo podemos ser tentados o atacados, pero la Biblia nos enseña los secretos para levantar bandera de victoria sobre nuestro problema, debilidad, prueba o lucha. Satanás no puede permanecer firme cuando nosotros levantamos a Jesucristo, como bandera, quien lo ha conquistado todo y ha triunfado sobre él. (Isaías 59:19 b) …. vendrá el enemigo como río, más el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él" (Salmos 60:4) "Has dado a los que te temen, bandera, que alcen por causa de la verdad". ¿Queremos hacer grandes cosas en Dios? Primero necesitamos levantar bandera de Victoria en Jesucristo sobre todo lo que impida nuestro avance en Dios. Si Dios es nuestro estandarte, ÉL ya nos ha dado la victoria. No permitas pues que tu gigante te derrote, afírmate a la bandera. No te quejes en medio de la prueba. Dios está poniendo herramientas en La Biblia. Con la cual te podrás liberar de angustia, tristeza o depresión. ¡Solo tienes que usarla! Por ejemplo, Pablo y Silas (Hechos 16:22-26) nos muestran que en medio de la prueba ellos no se pusieron a llorar, si no que alabaron y oraron porque pusieron su confianza en Dios. Podemos cambiar nuestra tristeza en alegría, por medio de la alabanza. La Oración, es nuestra protección diaria, en que nos podemos refugiar siempre, es el arma ideal para levantar bandera de victoria sobre nuestra dificultad y sobre nuestro gigante. (Josué 1.9) "…esfuérzate y se valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas..." ¿Quieres saber más del Jesús que puede ser tu bandera en la vida? ¡Búscalo!, y/o contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de Dios. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! Luis Rodas Varela 447 (ex.Rivadavia) - Campana - Tel. 03489.427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar