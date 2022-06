El Bote venció 85-77 a Honor y Patria de Capilla del Señor, mientras el Tricolor cayó 86-71 en su visita a Defensores Unidos. En el inicio de la segunda rueda de la fase regular del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), los equipos campanenses volvieron a obtener resultados opuestos. Incluso, opuestos a los que habían cosechado en la primera fecha del certamen. En su gimnasio Héctor Mario Franco, el Campana Boat Club se recuperó de la derrota en el clásico al superar 85-77 como local a Honor y Patria de Capilla del Señor, equipo que marcha en la segunda ubicación. El Celeste dominó el juego en el arranque y logró construir una ventaja de 20 puntos al término de la primera parte. Y pudo sostenerla en el tercer período, llegando a sacar 21 en el último capítulo. Sin embargo, el Gaucho reaccionó con un parcial 19-1 y achicó el margen a solo tres (80-77) en la recta final del encuentro. Pero el CBC no dio el brazo a torcer y con dos libres de Joaquín Cazurro y un último triple de Valentín Rivero (6 en total; goleador con 23 puntos) selló la victoria por 85-77. Por su parte, Ciudad de Campana cayó 86-71 en su visita a Defensores Unidos de Zárate en un encuentro que lo mostró errático y sin fluidez ofensiva. Recién en el tercer período logró ganar un parcial y reducir el margen, pero en el último cuarto, a pesar de incrementar su goleo, volvió a ceder ante un rival que apenas había logrado un triunfo en todo el certamen. En los otros partidos de esta 10ª fecha, Independiente de Zárate vapuleó 113-57 a Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz, mientras Ingeniero Raver de Los Cardales aplastó 91-57 a Central Buenos Aires de Zárate. Con estos resultados, las posiciones del Torneo Oficial de la ABZC quedaron de la siguiente manera: 1) Independiente (8-1), 17 puntos; 2) Honor y Patria (7-2), 16 puntos; 3) Ciudad de Campana (6-3), 15 puntos; 4) Campana Boat Club e Ingeniero Raver (5-4), 14 puntos; 6) Atlético Pilar (4-4), 12 puntos; 7) Central Buenos Aires (3-6), 12 puntos; 8) Defensores Unidos (2-7), 11 puntos; 9) Deportivo Arenal (0-9), 9 puntos. En la próxima fecha, Ciudad de Campana será local ante Atlético Pilar, mientras Boat Club visitará a Central Buenos Aires. Además jugarán: Honor y Patria vs Defensores Unidos y Deportivo Arenal vs Ingeniero Raver. Libre quedará Independiente. SÍNTESIS DEL PARTIDO CAMPANA BOAT CLUB (85): Santiago Fernández (15), Joaquín Cazurro (10), Valentín Rivero (23), Ivo Cajide (10) y Gustavo Marafioti (18) (FI) (FI); Bruno Santini (2) y Guido Cadelli (7). DT: Nahuel Pinto. HONOR Y PATRIA (77): Thomas Lynn (13), Juan Cruz Gallardo (15), Leandro Hasenauer (5), Alejandro Irigoyen (10) y Gabriel Cedro (9) (FI); Francisco Ruiz (14), Mauro Leichner (2), Augusto Corrado (9) y Francisco Martínez (0). DT: Juan Pablo Montero. PARCIALES: 23-14 / 24-13 (47-27) / 25-28 (72-55) / 13-22 (85-77). JUECCES: Gustavo Blanco y Pablo Cesio. GIMNASIO: Campana Boat Club.



VALENTÍN RIVERO APORTÓ 6 TRIPLES Y 23 PUNTOS PARA LA VICTORIA DEL CBC.



SÍNTESIS DEL PARTIDO DEFENSORES UNIDOS (86): Carlos Garín Palacios (13), Ezequiel Ramos Chávez (6), Mariano Ramos Chávez (19), Guido Tedesco (2) y Lautaro Burgueño (7) (FI); Elías Giménez Schauman (9), Theo Criado (18), Thomas Franco (10), Joaquín Cámara (2), Damián Sánchez (0) y Mateo Brito (0). DT: Juan Negro. CIUDAD DE CAMPANA (71): Dante Díaz (17), Franco Garín (5), Francisco Santini (20), Emmanuel Lavergne (3) y Juan Pablo Horst (0) (FI); Matías Nieto (21), Luis Sebastián Díaz (5) y Agustín Ailloud (0). DT: Martín Trovellesi. PARTCIALES: 25-15 / 23-15 (48-30) / 11-16 (59-46) / 27-25 (86-71) JUECES: Mariano Imosi y Joaquín Albertinsky. GIMNASIO: Defensores Unidos.