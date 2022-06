Breves: Deportivas

JUEGAN LAS PORTUARIAS Este domingo, desde las 11.00 de la mañana, el equipo femenino de Puerto Nuevo enfrentará como visitante a Atlas por la quinta fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Después de una gran primera fase, las Portuarias atraviesan ahora una racha de cuatro derrotas consecutivas (en la última presentación cayeron 4-1 como locales ante Vélez) que intentarán revertir hoy en General Rodríguez.





BOCA Y RIVER Boca Juniors y River Plate saldrán hoy a la cancha en el marco de la cuarta fecha del Campeonato 2022 de la Liga Profesional. El Millonario, que todavía no ha podido convertir goles en el certamen (dos empates y una derrota), visitará a Unión de Santa Fe desde las 18.00 horas. Por su parte, Boca Juniors enfrentará a Barracas Central desde las 21.30 en cancha de All Boys y en busca de su tercer triunfo en el torneo. Este domingo también jugarán: Tigre vs Banfield (13.00), Lanús vs Colón (15.30) y Huracán vs Atlético Tucumán (15.30). En tanto, mañana lunes se enfrentarán: Godoy Cruz vs Defensa y Justicia (16.30), Vélez vs Rosario Central (19.00), Gimnasia vs Racing Club (19.00), Independiente vs Estudiantes (21.30) y Newells vs Argentinos (21.30). El martes se cerrará la programación con Aldosivi vs Platense (19.00) y Central Córdoba vs San Lorenzo (21.30). Ayer, en el arranque de la fecha, Arsenal igualó 1-1 con Talleres de Córdoba, mientras Sarmiento venció 2-1 a Patronato en Junín. MARCONE ES ROJO El mediocampista Iván Marcone (32 años) selló este sábado su contrato con Independiente y se convirtió en refuerzo del club del cual es simpatizante confeso (aceptó una reducción del 50% del salario que percibía en Elche de España, su último club). El exjugador de Lanús y Boca firmó por dos años y medio en una operación que rondó los 2 millones de dólares que desde la entidad de Avellaneda comenzarán a pagar recién en 2023. PRIMERA B METRO En la continuidad de la segunda fecha del Torneo Clausura, ayer se jugaron cinco encuentros: UAI Urquiza 0-0 Los Andes, Deportivo Armenio 1-0 Fénix, Villa San Carlos 1-1 Comunicaciones, Deportivo Merlo 1-2 Argentino de Quilmes y Colegiales 0-1 Acassuso. Así, ahora son seis los equipos que lideran con 4 unidades: Ituzaingo, UAI Urquiza, Defensores Unidos, Acassuso, Argentino (Q) y Deportivo Armenio. El cierre de la fecha será mañana con Talleres (RE) vs J.J. Urquiza. SE ESCAPA CENTRO Este sábado se disputó íntegramente la séptima fecha de la Primera D. Y fue una jornada muy beneficiosa para el líder Centro Español, que venció 3-1 a Central Ballester y amplió su diferencia en la cima por el empate de Muñiz, 1-1 con Defensores de Cambaceres. De esta manera, el Gallego suma 16 puntos y le sacó cuatro de ventaja al Rayo Rojo, a pesar de tener un partido menos porque ya quedó libre. Los otros resultados de ayer fueron: Mercedes 2-2 Argentino de Rosario, Deportivo Paraguayo 1-1 Lugano y Juventud Unida 2-1 Sportivo Barracas.