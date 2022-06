Por la mañana se realizó un homenaje en el cementerio local, mientras que por la tarde hubo un encuentro en la sede partidaria de Sarmiento 250. Ambos encuentros estuvieron encabezados por el presidente del PJ Campana, Carlos Ortega, acompañado por la vicepresidenta María Eugenia Giroldi, la diputada provincial Soledad Alonso, su esposa, ex intendente y actual concejal Stella Giroldi, familiares, amigos, ex funcionarios y vecinos.

La figura de Jorge Rubén Varela, tres veces consecutivas elegido como intendente de la ciudad de Campana, fue homenajeada por el peronismo al cumplirse el décimo aniversario de su fallecimiento, con dos importantes actos que estuvieron encabezados por el presidente del Partido Justicialista local, Carlos Ortega.



Por la mañana, la militancia justicialista se reunió en el cementerio local para recordar la trayectoria y aportes del también ex diputado provincial y ministro bonaerense de Desarrollo Social. La iniciativa estuvo organizada por la Agrupación Jorge Rubén Varela que encabeza la vicepresidenta del PJ, María Eugenia Giroldi. También participaron la diputada provincial Soledad Alonso y la ex intendente y actual concejal Stella Giroldi.

Al tomar la palabra, Ortega reconoció que le era "muy difícil tratar de hablar en este momento "ya que Jorge Varela era un gran amigo que a partir que comenzó mi carrera gremial siempre estuvo muy cerca".

"Manteníamos una amistad donde la lealtad era lo primero que se discutía, en términos verdaderos, de hombre a hombre y de compañero a compañero", destacó el titular del PJ Campana, quien describió al ex intendente como "la más extraordinaria de la personas, que cuando veía un compañero sufrir, sufría con él".

Además, destacó a Varela como un líder político capaz de estar "constantemente construyendo masa crítica y consensos con todos los partidos", por lo que deseó "que el peronismo vuelva a renacer en Campana y que vuelva a tener una luz como lo fue Jorge en su momento".

En tanto, durante la tarde noche del martes en la sede del PJ de Sarmiento 250, un acto político destacó el ejemplo que la trayectoria de Varela puede brindar para la unidad del peronismo de cara al 2023.

"Jorge fue el referente más importante en los últimos tiempos del peronismo y lo importante hoy es poder homenajearlo acá dentro, en la casa del peronismo, en consonancia además con el homenaje que le hace la Legislatura bonaerense al considerarlo ciudadano ilustre post mortem, un proyecto de Soledad Alonso junto al presidente de la Cámara de Diputados Federico Otermín", comentó Ortega en rueda de prensa.

"A pesar de la tristeza de su muerte, a diez años de su partida podemos decir que el peronismo de Campana está reviviendo bajo su legado. Para mí, como presidente del PJ, la responsabilidad es doble. Es el compromiso de poder revitalizar el partido que hizo a Jorge intendente, concejal, ministro y diputado. Por eso es importantísimo estar a la altura de las circunstancias, para imitar esa trayectoria dentro de Campana", expresó.

Ortega afirmó que "en 2023 el peronismo debe estar de nuevo en la Municipalidad" para "gobernar para todos y de la mejor forma", con la prioridad fundamental de "traer trabajo, cosa que está haciendo falta en Campana".

"Creo que una interna sería la mejor forma de dirimir las posturas políticas internas, aunque creo que podemos encontrarnos en un montón de temas similares. Pero a veces los intereses hasta individuales pesan más que los colectivos, por eso la única forma es dirimirse en una interna", sostuvo.

Por su parte, la diputada provincial Soledad Alonso detalló "los dos proyectos importantes" vinculados a Jorge Varela que impulsó en la Cámara de Diputados: "Uno es el reconocimiento que le hizo el presidente de la Cámara de Diputado como personalidad destacada de la política, y el otro es el proyecto de ley que presenté junto a militantes y compañeros es el que lo declara personalidad destacada de la provincia de Buenos Aires".

"Mientras esperamos el proceso administrativo, la Cámara de Diputados, el presidente de nuestro bloque, Cesar Valicenti, y Federico Otermín, tuvieron la voluntad política de hacer este reconocimiento para que pudiéramos homenajearlo en este décimo aniversario de su muerte. Se hizo una placa desde la legislatura que vamos a descubrir hoy en el partido. Y este reconocimiento no solo lo nombra personalidad destacada de la política, sino que además se entrega esta resolución al PJ de Campana", precisó la legisladora.

"Se tiene que tomar a Jorge como un faro que alumbra el camino que tenemos que seguir como militantes. Sabemos de su crecimiento desde 1995: después de ser intendente fue ministro y también diputado provincial. y sabemos lo que ha hecho por el peronismo y su unidad. Ese es el camino. Sabemos obviamente que no es la misma Campana, y sabemos que hay muchos militantes de las nuevas generaciones que quizás no lo conocieron. Es nuestra responsabilidad hacer conocer la figura de Jorge. Tenemos muchísimos compañeros y compañeras que están a la altura, un gran conductor en nuestra ciudad que puede lograr el retorno del peronismo al gobierno de nuestra ciudad, y obviamente es con el ejemplo de Jorge, con su militancia, que los objetivos se pueden lograr", consideró Alonso.



Ya, durante el acto en la sede del PJ Campana, Ortega hizo uso de la palabra para destacar la figura política de Jorge Varela. "Este es un día especial, porque creo que es el día en que empezó a decaer el Peronismo en la ciudad de Campana y a partir de su muerte la conducción política que él manejaba, que él tenía; lo veo en el tiempo. El hizo de la política un arte, era un gran constructor de consensos. No era gobernar imponiendo en forma coercitiva para hacer lo que él quería. Él consensuaba, él hablaba. Él se sentaba a tomar un café con todos los compañeros desde el último militante, hasta el último funcionario y fundamentalmente le ponía sensibilidad. La sensibilidad que tienen que poner los dirigentes políticos de sufrir cuando a alguien le va mal y alegrarse cuando las cosas salen bien. No desclasarse, no irse para otro lado. El estaba ahí: tenía que ir a tomar un vino al club Alumni, lo hacía; tenía que a un barrio, lo hacía; tenía que sentarse con los empresarios, lo hacía; tenía que sentarse con los poderosos, lo hacía. Pero lo hacía siempre desde su lugar: desde la lealtad con sus compañeros, de lealtad con el Peronismo" expresó el presidente del PJ.

Posteriormente Alberto Armesto tomó el micrófono desde donde expresó su relación de amistad con Varela. "Fue políticamente hablando la persona más generosa que conocí en mi vida" expresó el ex funcionario de Varela.

"Ojalá que lo podamos mantener vigente como hasta hoy, porque pasaron diez años pero para muchos parece solo una semana" dijo Armesto también en otro momento de su discurso.

Cuando le tocó el turno a la vicepresidenta del PJ Campana, María Eugenia Giroldi, resaltó "Fue el mejor padre que la vida me pudo haber regalado desde el corazón", para agregar "y como político fue quien me transmitió el orgullo y la pasión por la política. El estar acompañandote Carlos en este desafío de poner todo para recuperar ese sueño que Jorge en el 95 le regalaba a un montón de militantes de esta ciudad".

"Hoy yo se que desde el cielo nos está acompañando y nos va a dar sus fuerzas para cumplir, compartir el volver a tener un sueño hecho realidad como fue allá por el 95" recalcó María Eugenia Giroldi.

Seguidamente la Diputada Soledad Alonso tomó la palabra y expresó la valoración del presidente y de todo el cuerpo de la cámara de diputados de hacer el reconocimiento post mortem de personalidad destacada a Jorge Rubén Varela, haciendo la entrega formal al PJ Campana del reconocimiento "para que siempre lo tengan presente y porque obviamente Jorge era el presidente del Partido Justicialista de Campana y supo llevar al Peronismo a nuestro Municipio" dijo entre el aplauso de los presentes.

"El proyecto de ley que declara persona destacada de la provincia de Buenos Aires post mortem fue un proyecto participativo: Fue un proyecto que fue y vino, a través de los whatsapp con Eugenia, con Stella, con Alberto, con Germán, con Carlos; con cada compañera y compañero que le fue agregando un poquito más, agregando corazón y agregando anécdotas, que lo tiene en los fundamentos. Por ejemplo agregando que era de Boca y era de Dálmine. Que le gustaba cantar el tango ´El bazar de los juguetes´, que le gustaba recitar ´Hubo pago en el obraje´. Y todo eso lo pusimos en nuestro proyecto. Cuando yo tuve el honor de asumir como Diputada Provincial, tuve la suerte que el Piojo (Cuenca) me llamó y me preguntó si tenía a alguien para poner de secretaria en la Cámara y me dijo: ´Yo te voy a pasar a la mejor persona y de más confianza que tenía Jorge en La Plata´. Además de llenarme de emoción porque está acá presente, Rosaura, es también mi Secretaria, y fue la Secretaria de Jorge; me enseña, me acompaña, me cuida las espaldas, está todo el día conmigo. Y todos los días que yo llego a La Plata tenemos una conversación de Jorge Varela. Por eso vení Rosaura a compartir unas palabras con los vecinos de Campana", alentando Alonso a Rosaura Encina a empuñar el micrófono.

"Gracias a los campanenses que me reciben siempre con un gran cariño y un gran amor. Jorge en su grandeza me hizo sentir parte de Campana. Recuerdo un día que yo le dije ´Buen día Diputado´, y me dijo ´Ningún Diputado. Acá somos compañeros transitando un mismo camino: Hacia el Peronismo´, y me sentí así compañera de todos ustedes y les agradezco siempre que me reciban con tanta alegría. Y Gracias Soledad a vos por recibirme tan bien, no como tu Secretaria sino como tu compañera", finalizó Rosaura Encina.

El cierre del acto estuvo a cargo de Carlos Ortega, quien agradeció a todos los presentes. "Lo importante seguramente que Jorge nos está iluminando para llevar este camino acá derechito: Agarramos Sarmiento, desembocamos en la plaza y a la derecha ahi tenemos que estar nosotros Compañeros. El peronismo tiene que estar gobernando Campana en 2023 con vocación de servicio y vocación de trabajo".



