Igualó 0-0 como visitante frente a Berazategui. De esa manera cosechó su tercera igualdad consecutiva, aunque también llegó a 14 partidos sin victorias. Este sábado, el Portuario recibe a Lamadrid por la segunda fecha. Si el desafío de Puerto Nuevo en este Torneo Clausura es sumar y sumar puntos para escaparse de la zona de descenso, el primer paso fue positivo: el domingo se trajo un buen empate de su visita a Berazategui (3º en el Apertura). El 0-0 fue la tercera igualdad consecutiva que consigue el Portuario, seguidilla que se inició con el ciclo de Sergio Desilvestri al frente del plantel. Claro está: este "invicto" de tres partidos alarga a su vez la racha adversa que ya llegó a 14 encuentros sin victorias (cinco empates y nueve derrotas). Pero más allá de los números, el Auriazul está afianzando una estructura y también una idea. Lo demostró ante el Naranja, saliendo a jugar de igual a igual como visitante, planteando el juego para presionar en mitad de cancha y atacar desde la recuperación del balón. Una fórmula que estuvo cerca de pagarle dividendos en el arranque del cotejo. A los 90 segundos, Pentimalli recuperó y tocó de primera para el pique de Ritacco, quien definió por sobre Collazo con mucha clase, pero poca fortuna: la pelota picó dentro del área chica, pegó en travesaño, picó junto a la línea y pegó en el palo. Sí: increíblemente no fue gol. En ese inicio, el Portuario también inquietó en dos pelotas paradas: a los 5 minutos, Zárate le pellizcó justo el balón a Cueto cuando se aprestaba a fusilar al arquero; y a los 7, Tallarico cabeceó desviado. Y defensivamente mantuvo controlado a su rival, que apenas arrimó peligro con un remate cruzado de Flores (tras una buena jugada iniciada por Pombo sobre la izquierda) y una llegada de Campuzano por derecha (su remate al primer palo fue desviado al córner por Balbuena). Después, en un campo de juego en muy malas condiciones, que propició el roce, la fricción y las caídas, el trámite fue deslucido. Berazategui intentaba desde la tenencia, mientras Puerto Nuevo trabajaba muy bien los desmarques de Ritacco (arrancó con media punta) y Casco (mediocampista por izquierda) para atacar los espacios que aparecían en la última línea por el trabajo de Cueto sobre los centrales y porque el local se abría mucho en sus movimientos ofensivos. Y en el segundo tiempo, cuando el desgaste físico ya les pasaba factura a ambos equipos, el conjunto de nuestra ciudad quedó más largo, pero el Naranja fue más frontal para atacarlo. Por eso, Desilvestri apostó a los veloces Moreno y Lojda para tratar de sorprender. Y si el Auriazul hubiese tenido un poco más de precisión y tranquilidad para lanzarlos en velocidad, podría haber sacado tajada grande de sus ingresos. Ese complemento fue, para ambos, de nervios, apuros e imprecisiones. Y lo más emocionante ocurrió en el cuarto y último minuto de adición. Berazategui dispuso de un peligroso tiro libre sobre el vértice del área, pero no pudo aprovecharlo y, en la contra, Puerto Nuevo avanzó con amplia superioridad numérica: primero se apuró Redondo en la salida y, después, cuando eran tres contra uno, Lojda dejó corta la habilitación para Cajes, quien pisó el balón cuando se iba solo junto a Moreno de cara al arquero Collazo. Y en la continuidad de la misma jugada, Martinangeli llegó al borde del área bien perfilado para patear, pero le pegó mordido y su remate salió muy ancho. Luego de esa sucesión, el árbitro Molina marcó el final del encuentro y selló un 0-0 que le sentó mucho mejor al elenco campanense que al local. Aunque, por el desgaste y el trabajo táctico realizado, fue el Portuario el que dejó una imagen mucho más acorde a lo esperado por los antecedentes de uno y otro. Ahora, al Auriazul se le vendrá un duelo que podría ser bisagra, en caso de confirmar esta levantada con una victoria: el sábado por la tarde recibirá a Lamadrid, sabiendo que en caso de sumar de a tres podría salir de esa inquietante última posición de la Tabla General.



ENZO RITACCO TUVO, AL MINUTO DE JUEGO, LA MEJOR OPCIÓN DEL PARTIDO: TRAS SU DEFINICIÓN DE EMBOQUILLADA, LA PELOTÁ PICÓ, PEGÓ EN ELTRAVESAÑO, PICÓ EN LA LÍNEA, PEGÓ EN EL PALO Y SALIÓ (FOTO ARCHIVO).



SÍNTESIS DEL PARTIDO BERAZATEGUI (0): Franco Collazo; Emiliano Pastoriza, Enzo Zárate, Santiago López, Eduardo Buruchaga; Matías Flores, Ciro Campuzano, Jonathan Smith, Nahuel Pombo; Román Martinangeli y Diego Núñez. DT: Damián Troncoso. SUPLENTES: Nahuel Villalba, Nicolás López, Federico Potarski, Kevin Giménez, Alan Visco, José Sogos y Hernán Paredes. PUERTO NUEVO (0): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Santiago Tallarico, Mario Godoy, Gonzalo Pulido; Rodrigo Martínez, Kevin Redondo, Emanuel Pentimalli, Kevin Casco; Enzo Ritacco y Gastón Cueto. DT: Sergio Desilvestri. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Sandro Areco, Sergio Carluccio, Selem Lojda, Enzo Moreno, Lucas Cajes y Maximiliano Maciel. GOLES: no hubo. CAMBIOS: ST 8m Moreno x Pentimalli (PN), 15m Giménez x Campuzano (B) y Visco x Flores (B), 20m Lojda x Cueto (PN), 23m N. López x Pastoriza (B) y Paredes x Núñez (B) y 43m Cajes x Casco (PN). AMONESTADOS: Flores (B); Pentimalli y Pulido (PN). CANCHA: Berazategui. ÁRBITRO: Martín Molina. PRIMER REFUERZO CONFIRMADO Puerto Nuevo cerró su primera incorporación para el Torneo Clausura: el delantero Rodrigo Hernández (22 años) llegó a préstamo desde Defensores Unidos de Zárate para reforzar el ataque. En contrapartida, el mediocampista Julio Serrano firmó la rescisión de su contrato y se convirtió en una nueva baja respecto al Apertura. Anteriormente, entre los jugadores que habían tenido participación en la primera parte de la temporada, ya se habían marchado Martín Herceg, Leandro Fleita, Yamil Durán y Gian Croci.

RODRIGO HERNÁNDEZ YA FIRMÓ SU CONTRATO. CUATRO GANADORES La primera fecha del Torneo Clausura de la Primera C tuvo cuatro ganadores que picaron en punta en este certamen: Claypole derrotó 2-0 a El Porvenir en Gerli; Deportivo Español le ganó 1-0 a Midland (campeón del Apertura) como local; San Martín superó 3-1 a Victoriano Arenas en Burzaco; y Sportivo Italiano venció 2-0 a Excursionistas en condición de local. Los restantes cinco encuentros fueron empates: Lamadrid 0-0 Laferrere, Real Pilar 1-1 Luján, Central Córdoba 1-1 Liniers, Leandro N. Alem 1-1 Atlas y el mencionado Berazategui 0-0 Puerto Nuevo. La segunda jornada se jugará el próximo fin de semana. El sábado se enfrentarán: Liniers vs Deportivo Español, Victoriano Arenas vs El Porvenir y Puerto Nuevo vs Lamadrid. En tanto, el domingo jugarán: Excursionistas vs Central Córdoba, Atlas vs Sportivo Italiano, Claypole vs Leandro N. Alem, Luján vs San Martín, Laferrere vs Real Pilar y Argentino de Merlo vs Berazategui. Queda libre Midland.