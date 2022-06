Segmentación de tarifas: qué deben hacer los inquilinos para no perder los subsidios de gas y luz

A partir de esta semana se podrá completar el formulario para no perder los subsidios de gas y electricidad. El Gobierno habilitará esta semana el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) para que los usuarios de gas y luz completen los datos requeridos, con el fin de establecer la segmentación tarifaria y determinar si deben perder o no el subsidio de dichos servicios. Con la segmentación, el ministerio de Economía espera tener un ahorro fiscal de $15.000 millones. El formulario web tiene carácter de declaración jurada y deberá ser completado por todos los ciudadanos, incluso por quienes sean inquilinos, sin importar que el servicio no esté a su nombre, ya que está contemplada esta situación y se busca que el número de medidor del consumo se asocie a quien verdaderamente utiliza el servicio. Si una persona tiene a su nombre más de dos servicios de gas o de electricidad, deberá optar por uno para mantener el subsidio, mientras que en los restantes perderá la subvención. Aquellas personas que no tienen acceso a internet, podrán completar el formulario de manera presencial en las oficinas de la Anses o de los prestadores de servicios (Edenor, Edesur, Metrogas, Camuzzi, etc.). La Secretaría de Energía se tomará hasta seis meses para evaluar cada caso, donde cruzará información con sus bases de datos. En ese transcurso no se le quitará el subsidio a ningún usuario. Actualmente en Argentina, los consumidores residenciales pagan solo el 20% de lo que cuesta el gas y la luz, el resto lo financia el Estado con subsidios. El Gobierno estableció tres grupos para encuadrar el esquema tarifario según corresponda a cada uno. Segmento alto: este grupo declara tener ingresos mensuales totales del hogar por más de $333.000 (el equivalente a 3,5 canastas básicas tipo 2, según el INDEC), tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años, 3 o más inmuebles o una embarcación o aeronave. Son usuarios de ingresos altos. Segmento medio: este grupo declara ingresos mensuales totales del hogar mayores a 1,5 pero menores a 3 canastas básicas tipo 2 según el INDEC, no poseer más de 3 inmuebles y no tener 2 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años. Son usuarios de ingresos medios. Segmento social: este grupo declara tener ingresos mensuales totales del hogar equivalente a 1 canasta básica tipo 2 según el INDEC, tener menos de 2 inmuebles o no poseer ninguno y no tener un vehículo con menos de 3 años de antigüedad. Son usuarios de ingresos bajos. Los consumidores que no completen el formulario comenzarán a pagar el costo total de los servicios de manera inmediata y lo mismo ocurrirá con aquellos que cumplan con alguno de estos criterios que fijó el ministerio de Economía: - Tener ingresos familiares mensuales netos superiores a $350.000 (se irá actualizando cada mes en base al dato de la canasta básica total). - Tener tres o más inmuebles registrados. - Tener tres o más vehículos con antigüedad menor a los cinco años. - Tener aviones o embarcaciones de lujo. - Ser titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena. El usuario que no se inscriba tendrá tres subas bimestrales, de entre $1000 y $1500, en promedio. Para el resto de los consumidores no habrá más incrementos de los ya anunciados, es decir, para los beneficiarios de tarifa social, la suba fue de 21%, mientras que para el resto de la población, el incremento llegó al 42%