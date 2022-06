Las Auriazules se impusieron 7-1. Así lograron su primer triunfo en la Fase Ascenso y dejaron atrás cuatro derrotas consecutivas. Costó, pero llegó. Y con goleada. Después de una gran primera fase en la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo arrancó la Zona Campeonato con el pie izquierdo, cosechando derrotas frente a Argentino de Rosario, Banfield, San Miguel y Vélez Sarsfield. Finalmente, el domingo pudo cortar esa mala racha: apabulló 7-1 como visitante a Atlas. Con triplete de Karen Ramírez, doblete de Micaela Rodríguez y tantos de Emilse Correa y Sol Ferulano, las Portuarias lograron sumar sus primeros tres puntos en esta segunda fase de la temporada que definirá los dos ascensos a la Primera A. Y ahora se ubican en la 9ª posición. Para visitar al Marrón en General Rodríguez, el entrenador Néstor Daniel Gómez presentó la siguiente formación: Michelle Ribarola; Brenda Giache, Nancy Ríos, Soledad Medina, Solange Ferulano; Bárbara Corte, Marisa González, Emilse Correa, Daira Fuster; Karen Ramírez y Micaela Rodríguez. Luego ingresaron: Jésica Canosa por Ríos, Guada-lupe Gómez por Giache, Paloma Domenech por Corte y Valentina Cejas por Ribarola. Los demás resultados de esta quinta fecha fueron: Belgrano 9-0 Claypole, Vélez Sarsfield 5-1 Argentinos Juniors, Argentino de Quilmes 0-6 Argentino de Rosario y Sarmiento 2-1 Banfield. Con estos marcadores, la tabla quedó encabezada por Belgrano (-1PJ), Argentino de Rosario, Vélez Sarsfield y Banfield, con 12 puntos. Luego se ubican All Boys y Sarmiento, con 9; San Miguel y Claypole, con 6; Puerto Nuevo y Argentinos Juniors, con 3; y Atlas y Argentino de Quilmes, sin puntos. Por la sexta y próxima fecha, las Portuarias recibirán la visita de All Boys, en un encuentro que se jugaría el domingo desde las 15.30 horas.

LAS ONCE TITULARES DEL AURIAZUL EN GENERAL RODRÍGUEZ.