Breves: Deportivas

CCC VS ATLÉTICO PILAR Este miércoles, por la 11ª fecha de la División A del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), el Club Ciudad de Campana recibe la visita de Atlético Pilar desde las 21.00 horas. Para el Tricolor (récord 6-3) será la oportunidad de recuperarse de la derrota que sufrió el viernes, 86-71 como visitante ante Defensores Unidos de Zárate. Por su parte, Atlético Pilar (récord 4-4) tuvo fecha libre en este inicio de la segunda rueda.



CCC VS UNLAM En el cierre de la fase regular del Campeonato 2022 de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), la Primera Caballeros de Ciudad de Campana se medirá hoy frente a Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). El encuentro se disputará desde las 19.00 horas y será transmitido en vivo por DeporTV. En caso de ganar 3-0 o 3-1, el Tricolor finalizará en el cuarto puesto y tendrá ventaja de localía en el cruce de Cuartos de Final frente a San Lorenzo (actual 4º). En cambio, si gana 3-2 o pierde, culminará en el 6º puesto y se cruzará frente a River Plate (3º) por un boleto a semifinales.



GANÓ SAN LORENZO En el cierre de la cuarta fecha del Campeonato 2022 de la Liga Profesional, San Lorenzo venció anoche 2-0 como visitante a Central Córdoba en Santiago del Estero. De esa manera, logró su primera victoria del certamen y la primera desde el regreso de Rubén Darío Insúa. Previo a ese encuentro, Aldosivi y Platense igualaron 0-0 en Mar del Plata. Así, el único líder continúa siendo Newells, que llegó a 10 puntos luego de superar 1-0 a Argentinos Juniors. Como escolta se ubica Boca Juniors, que alcanzó los 9 puntos tras ganarle 3-1 a Barracas Central. Y el tercer escalón, con 8 unidades, lo comparten Platense y Gimnasia de La Plata, que derrotó 3-1 a Racing Club. TEVEZ, EN FUNCIONES Este martes, Carlos Tevez dirigió su primera práctica al frente del plantel profesional de Rosario Central y luego fue presentado oficialmente en una conferencia de prensa en la que aseguró que todavía no habló de refuerzos y se refirió a su objetivo como DT: "Tenemos que buscar una identidad como equipo. La gente se tiene que sentir identificada. Es lo más difícil, pero vamos a trabajar muy duro para encontrarla", manifestó. "Primero, el cambio de actitud. La actitud en este club no se negocia. Se lo dije a los muchachos de frente. Lo tienen que demostrar en cada entrenamiento y partido. El que no, tiene la puerta abierta para irse. Central es un gigante dormido, tiene que despertar", agregó. COPA ARGENTINA Hoy se disputarán otros dos encuentros correspondientes a la segunda ronda del certamen: Colón vs Patronato (18.00) y Talleres de Córdoba vs Chaco For Ever (21.10).