A partir de la sanción de la ordenanza impulsada por el concejal de Juntos Alejandro Barja desde el HCD, se destruirán los escapes no homologados que son secuestrados en los operativos de tránsito, buscando así evitar ruidos molestos y que no se acumulen estos materiales en los depósitos. En la última sesión ordinaria, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) sancionó de forma unánime, un proyecto de ordenanza sobre seguridad vial impulsado por el presidente del bloque de Juntos, Alejandro Barja. La misma autoriza al Municipio a proceder a la destrucción de escapes libres generadores de ruidos molestos de motocicletas y otros vehículos incautados en los operativos de tránsito. También establece que, para la restitución del vehículo a su titular, deberá instalarle uno reglamentario y homologado. En este sentido, le otorga la facultad al Juzgado de Faltas Municipal a tomar esta decisión a los efectos de quitar de circulación los mismos. Según argumentó Barja, este proyecto surgió a raíz de varios reclamos vertidos por los vecinos, entendiendo que la problemática es de interés público de esta sociedad, dado que los ruidos ocasionados por los vehículos que utilizan escapes libres no están autorizados por la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449. "Hay muchos vehículos que poseen caños de escapes que exceden los límites acústicos permitidos por las ordenanzas municipales relacionadas a los ruidos molestos y, al ser retenidos en operativos de tránsito, sus propietarios no subsanan la falla mecánica", manifestó. Y sumó: "La producción del daño ambiental acústico, perjudica a la comunidad en general y especialmente a las personas con Trastornos del Espectro Autista, a quienes los ruidos excesivos afectan en gran medida, como así en animales y mascotas". "Este tipo de caños de escapes, genera en las personas que los conducen, por lo general en los jóvenes, una estimulación en la conducción imprudente, creando un peligro inminente en su desplazamiento y hasta siniestros viales poniendo en riesgo la vida propia y del resto", dijo. "Es fundamental regular el decomiso y destrucción de los caños de escape para tener certeza sobre el procedimiento aplicable a estos casos, independientemente de las sanciones de multa, arresto o inhabilitación que pudieran serle aplicadas al infractor", concluyó Barja sobre el proyecto de ordenanza.

El presidente del bloque de Juntos, Alejandro Barja, impulsó el proyecto