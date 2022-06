Culminó la Final en el 5º puesto y quedó 9º en el campeonato. La tercera y última fecha será en septiembre, en Le Mans. En el cierre de una nueva gira europea, el campanense Santino Panetta volvió a dar muestras de su capacidad: finalizó en la 5ª posición de la segunda fecha del Karting Academy Trophy 2022, evento organizado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA). La actividad se desarrolló en Cremona, Italia, donde el joven de nuestra ciudad se midió mano a mano con 50 pilotos de entre 12 y 14 años, todos ellos representantes de diferentes países y que fueron seleccionados especialmente para esta competencia (en el caso de Santino, por el Automóvil Club Argentino). Y todos con los mismos elementos para mostrar sus talentos. En ese contexto, "el Guapo de Campana" logró el 7º puesto en la Clasificación y, a partir de esa gran performance, se midió contra los mejores, peleando adelante en las mangas (partió siempre desde la segunda fila) por los resultados necesarios para obtener el mejor lugar de largada posible en la Final. Así, en la primera manga, Santino terminó en el 4º puesto; en la segunda, cayó al 7º lugar; y en la tercera y última serie hizo un gran trabajo y culminó 3º. De esa manera se ganó el sexto cajón para la grilla de la Final. "La condición de pista no era fácil, porque tenía mucho grip y hacía mucho calor", contó Panetta. Sin embargo, hizo una gran partida y se ubicó en el cuarto lugar del pelotón, aunque en los primeros giros fue superado "por un piloto que anduvo muy rápido todo el fin de semana" y al que trató de seguirle el ritmo en carrera. "Andaba muy bien y se me escapó. Pero yo pude mantener mi posición y cerrar un gran fin de semana. Quedamos muy contentos por lo realizado y porque pudimos corregir muchas cosas", agregó Santino, quien tuvo la asistencia en pista de Diego Rodríguez Olivera. La prueba fue ganada por el colombiano Matías Orjuela, mientras el segundo lugar quedó para Guillaume Bouzer, representante de Luxemburgo, quien manda en el Academy Trophy luego de las primeras dos fechas: suma 54 puntos y supera por once a Orjuela (43). Por su parte, el piloto campanense se llevó 16 unidades de Cremona y, de esa manera, alcanzó los 19 puntos (había logrado 3 en la primera cita, en Genk, Bélgica) para posicionarse en el 9º lugar del campeonato. La tercera y última fecha de este Academy Trophy organizado por la FIA se desarrollará del 1 al 4 de septiembre en Le Mans, Francia. Allí estará presente Panetta nuevamente, en el marco de una gira que también lo tendrá participando de la categoría OK-Junior del Mundial que se realizará en Sarno (Italia).

EL CAMPANENSE VOLVERÁ A EUROPA A FINALES DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE LA TERCERA FECHA DEL ACADEMY TROPHY Y DEL MUNDIAL DE KARTING.





SANTINO, A BORDO DEL KARTING #531, SE LUCIÓ EN CREMONA Y TERMINÓ EN EL TOP 5.