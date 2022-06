Este fin de semana se realizará la Segunda Feria del Libro de Campana

Comienza mañana y finaliza el domingo, en club Ciudad de Campana. Además de la presencia de los autores locales, se contará como invitados especiales a Marcelo Rubio, Mario Massaccesi, Marcelo Larraquy y Patricia Dalerio. Impulsada por la filial Campana de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) y organizada por la Municipalidad de Campana, desde mañana y hasta el domingo tendrá lugar en el gimnasio Pascual Sgró del club Ciudad de Campana la segunda edición de la Feria del Libro de Campana con una agenda nutrida por gran cantidad de autores locales e invitados especiales. Alejandro Viguier presenta su libro "Inclusivo", el viernes 24 a las 17. Sabemos que la diversidad es un imprescindible atributo en la poesía, quizás por ser un género literario sin definición precisa que goza de versatilidad y de belleza bajo el estilo de cada autor. El torno a dichos parámetros ha de considerarse que esta nuevo obra de Alejandro aporta una poética libertadora, movilizadora, donde la voz del poeta parece hacerse a un lado para que adquieran coloratura todas las otras voces, incluso aquella que necesita surgir, expresarse, revelarse sin límites, uniéndose asimismo a la del lector. La docente, escritora y poeta Cristina Colombo está a la espera de su nuevo libro "Los jueves y Alicia", el que presentará junto a SADE Campana y su editorial próximamente, libro de poesías con la que se podrá conversar en su stand, donde se verá un anticipo del mismo. Cristina leerá un poema de su nuevo libro el día sábado 25 de junio, a las 17. La escritora Mirta de Lourdes Traverso presentará en su stand, su libro "Nunca es tarde", libro enfocado hacia las personas que postergaron sus sueños y metas pensando que es demasiado tarde, siendo una autobiografía de superación personal. Por su parte, Eleazar Avilés presentará "Historias del Río Amarillo", de género fantástico. El libro se compone de veintiocho relatos independientes con moralejas que apuntan al autoconocimiento y a la superación de obstáculos, envueltos en historias creativas y profundas, siendo lanzado este año por Escriba Ediciones. Para quienes no pudieron asistir a las presentaciones anteriores, los escritores Mariana Lirusso, Lilia Rodas y Víctor Racedo presentarán "Malvinas, 40 años. Veinte cuentos y un perdón", el domingo 26 de junio a las 12:30 en el escenario principal, oportunidad en la que mostrarán un video conmemorativo, expondrán los motivos que los llevaron a escribir este libro y conversarán con los asistentes, siendo acompañados por veteranos de guerra de la ciudad. La escritora Lilia Rodas, además, exhibirá su libro de poesías "Desalmadero", ya presentado con anterioridad, escrito desde las vísceras y desde lo más profundo del alma. Y el escritor Víctor Racedo, su libro "El Arquitecto", una historia intensa, muy bien pensada y con final inesperado, que se lee sola. Ana Soledad Coarasa estará presente con su libro "Revancha", de gran éxito desde su presentación el 19 de febrero de este año, libro que promete personajes fuertes, situaciones límites y mucha acción, en el cual encontraremos citas de nuestra ciudad. Una historia adictiva para los amantes de las novelas románticas. La médica y escritora Cecilia López presentará "Transforma tu vida", invitándonos a un desafío personal frente a la salud y las actuales formas de enfrentar la vida, presentación que se realizará el día sábado 25 de junio de 2022, a las 17. La escritora Florencia Aguilar leerá poesías de "Flores de Enero", publicado a fines de 2021. Será el sábado 25 de junio de 2022 a las 18. Florencia exhibirá su libro en el stand de SADE Campana, donde podrán apreciarlo y adquirirlo. El escritor Guillermo Fontes ofrecerá su libro "Quizás - Cuentos cortos de cuarentena", en el cual invita al lector a disfrutar y compartir distintas historias, algunas personales y otras no tanto, con el encanto de su particular forma de ver la vida. El libro contiene cuentos y poesías, y está prologado por Mariana Lirusso. La escritora de SADE y CAL, Hebe Andurell acaba de presentar su libro "Recodos del alma", en el Salón Blanco del Concejo Deliberante (29 de abril de 2022) y lo hará nuevamente en la Feria del libro este fin de semana. El escritor Raúl Berra, también socio de SADE y CAL, presentó recientemente, en el mismo lugar, su quinto libro "Rimas del Corazón", con el cual estará presente en la feria con stand propio. La joven escritora Samanta Osuna presentará "Soplo de vida", con poesías basadas en el amor, la vida, la esperanza, y cuentos breves que se relacionan con la violencia de género, los valores, la superación. Samanta estará en el stand de SADE Campana, donde podrán adquirir su libro y conversar con ella. El escritor, músico, bibliotecario y profesor Maximiliano Rodríguez, es uno de los organizadores de la Feria, y seguramente, será un destacado referente y conductor de la misma. Su libro de cuentos "Los que no brillan" es de lectura obligada y se lo podrá adquirir en la Feria. El escritor Pablo Gianna leerá textos de su autoría el domingo 26 de junio a partir de las 14:20, poemas que integrarán su próximo libro. La escritora, activista y conductora de radio Rita García expondrá el día domingo 26 a las 13, sobre "La Mujer y el impacto de sus palabras" quien señala que descubrir el impacto y el poder que tienen las palabras "es encontrar la libertad". La escritora Karina Gallo presentará "Aleteos" en el stand de Viajapalabras. Karina leerá textos de su autoría el domingo 26 de junio, a las 18. La acompañará la profesora Fernanda Chifflet, quien leerá el viernes 24, a las 16:20. SADE Filial Campana tendrá su propio stand, en el que exhibirá los libros de sus socios, como también la antología "Buenos Vientos", integrada por veintisiete escritores campanenses, y que fuera presentado el año anterior. En él están la escritora Belkys Verón, alma mater del "Grupo SADE" y Secretaria de la Institución, y Silvina Olivera, Secretaria de Prensa, quienes ofrecerán obsequios a los compradores del stand y estarán acompañadas por los escritores mencionados. Todos los libros se podrán adquirir durante los tres días de la Feria del libro, pero también en cualquier momento, en Librería Byblo’s, cuya dueña, Virginia Serrano, ha reservado un rincón especial para los escritores campanenses, apoyándolos en forma permanente. INVITADOS ESPECIALES El sábado 25, a las 15, el periodista Mario Massaccesi y la psicóloga Patricia Dalerio, presentan su libro "Soltar para ser feliz" donde comparten las dinámicas que implementan en sus talleres grupales, las historias reales, las preguntas poderosas y hasta sus experiencias personales en la aventura de soltar. El domingo 26 a las 13:30, Marcelo Rubio disertará sobre Literatura y Escritura, desde el inicio de los tiempos hasta la actualidad, intercambiando opiniones con los asistentes y proponiéndoles ejercicios creativos. Rubio es Licenciado en Comunicación Social, escritor y periodista. Conduce el programa Kriminal Mambo en la AM 530, Somos Radio, colabora con la revista chilena Mal de ojo, y ha publicado gran cantidad de cuentos y novelas. También el domingo, a las 17, el periodista, historiador y escritor Marcelo Larraquy, reconocido por sus libros sobre la historia reciente del país, brindará una charla titulada "Malvinas: reflexiones a 40 años de la Guerra", y presentará su libro "La guerra invisible - el último secreto de Malvinas".