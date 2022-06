El nombre que llevamos acompaña nuestra personalidad y refleja quiénes somos. Ser nombrados, designados, tener un nombre es una necesidad. El nombre es aquello que nos identifica y que nos hace diferentes. Dicen algunos teólogos que Dios creó las cosas que existen nombrándolas. Dijo serás llamado árbol y el árbol fue creado. Por eso cuando se le va a dar nombre a una institución, es muy importante pensar en aquellas cosas que la definen y que le son propias.

Hace pocos días se inició el proceso de elección de un nombre para la escuela secundaria del Barrio San Felipe. Se realizó una actividad donde los alumnos instalaron diversos stands con los nombres propuestos, esos nombres son: Claudia Falcón, María Elena Walsh, Asunción Fernández Cevasco, Jorge Rubén Varela y Victoria Ocampo, entre otros.

El nombre de la escuela debería tener una mayor pertenencia con la institución, los alumnos, el personal docente y los vecinos del Barrio. Desgraciadamente la lista no está integrada en su totalidad con personajes que tengan esa característica y digo desgraciadamente porque las personalidades locales no suelen ser reconocidas o lo son tardíamente, lo cual es en sí mismo un hecho triste, ya que las nuevas generaciones no tienen la posibilidad de conocer a aquellos que trabajaron para que nuestra ciudad creciera y progresara.

Opino que debería realizarse un trabajo conjunto entre los distintos sectores educativos y los vecinos de la zona para elegir un nombre que los represente. El acto de dar nombre a una escuela sería el momento apropiado para homenajear a aquellos que honraron su labor y que fueron oriundos de nuestra ciudad.

GUILLERMO GUASCONI

DNI 8189262