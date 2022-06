Alejandra Dip B´at´z -chuen- mono. el hilo, el tiempo, la pareja, la conexión, el arte, la espiritualidad. el artesano, el que pone orden a las cosas, el consejero, el maestro kiejeb´- kan- cuatro. Deidad del sol. Conciencia de organización y orden Animal de poder: el mono. piedra: diamante. partes del cuerpo que rige:venas, arterias y vasos capilares. hilo- día del principio de la energía del tiempo y el espacio. Masculino femenino donde están escritos los acontecimientos del tiempo- cordón umbilical- principio y fin- hilo del tiempo donde están escritos todos los acontecimientos desde el principio de los tiempos. También el hilo que nos une a nuestra madre, el cordón umbilical. El mono es el artesano y el consejero, el que le da forma a las cosas, el maestro. Hoy se juntan el que le pone orden a las cosas con el que les da la forma, 4 y batz, trabajando para el mismo objetivo, dan forma y orden a los proyectos que nos trae q´anil en esta trecena. buen día para dar y recibir consejos. Batz es el consejero. no pongas mala cara, guardala para siempre. No te pongas estructurado, las cosas pueden ser y verse de tantas formas como gente y ojos hay en el mundo. Pero esta eneregi qu en positivo nos ordena y da forma, nos puede estructurar mucho si no estamos en nuestro eje. No tenes la verdad, tenes tu verdad y hay tantas verdades como personas, por eso es bueno recibir un consejo o darlo, pero es eso un consejo, no la verdad absoluta, las verdades tienen una parte que es un hecho concreto y la otra parte que es como interpretamos ese hecho, y cada uno es un interprete distinto, y debemos tomarlo así. Cambiate los anteojos y mira la vida con la forma que te haga sentir mejor, feliz, ponete los anteojos de "todo es posible" y flui. Además de darle formas a nuestro proyecto o deseo en el día de hoy, esta bueno para poner orden en tu casa, en tu trabajo, darle a cada cosa su lugar, ordeno el afuera, me ordeno internamente, como dice el kybalión.



