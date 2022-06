P U B L I C



El entrenador difundió un comunicado explicando su renuncia y desde la institución desmintieron esos argumentos. Como si el difícil presente deportivo no alcanzara en un Villa Dálmine convulsionado porque la semana próxima tendrá Elecciones por segunda vez en su historia, la salida de Carlos Pereyra de la conducción técnica quedó envuelta ayer en versiones cruzadas entre "Jetín" y la Comisión Directiva, después que el cordobés difundiera un comunicado y la institución desmintiera parte de esa información. En su descargo, Pereyra explicó que su decisión de renunciar se dio luego de una reunión que mantuvieron el Presidente Diego Lis, el Vicepresidente Jorge Milano, el Director Deportivo Ángel Moretto y el candidato a Presidente, Mario Smith. En dicho encuentro, según explicó el DT, se decidió que luego del partido del domingo frente a Estudiantes de Río Cuarto él no iba a continuar en el cargo porque, "como golpe de efecto" se iba "a anunciar un nuevo cuerpo técnico con más nombre por temor a perder las elecciones". Y al mismo tiempo marcó que "la posición en la tabla quedó en un punto secundario" al comunicarle la decisión. "Como hasta el día de hoy sigo teniendo los mismos valores y la dignidad que me inculcaron mis padres y porque considero una gran falta de respeto tal decisión, es que a partir de hoy (por el martes) dejo de ser el DT del plantel profesional", señaló Pereyra. En su comunicado, además, manifestó que, en una reunión previa, una semana antes, Lis le había asegurado que "de ninguna manera" se estaba buscando otro cuerpo técnico para reemplazarlo. Una vez conocida la versión difundida por el entrenador, desde el club desmintieron que Lis y Smith hayan participado de la reunión que mencionó "Jetín" como desencadenante de su renuncia y remarcaron que no designarán ningún nuevo cuerpo técnico hasta no se resuelvan las Elecciones del próximo jueves. "Él iba a renunciar después del partido con Morón y es cierto que yo le aseguré que el club no estaba buscando otro técnico", afirmó Lis en declaraciones a FM Radio City. "Pero le expliqué también que esto es fútbol y que los resultados son los que mandan. Y durante su ciclo, el equipo obtuvo el 33% de los puntos", agregó. EL RESTO En su comunicado, Pereyra también hizo un descargo sobre situaciones vividas en el club, remarcando que "el sentimiento y la pasión" que lo unen a Villa Dálmine "excedían" esas "limitaciones", como sus "honorarios" ("menores a los del anterior DT, a pesar de tener a cargo la Coordinación General de Juveniles más el plantel de Primera División") y el rechazo a quien él había elegido como ayudante de campo "por un insólito argumento relacionado con la mala suerte". "Mi relación con la institución tiene más de 35 años. Aquí me formé como persona y jugador. Los que me conocen saben lo que siento y de mi entrega sin condicionamientos. El sentimiento es muy fuerte y no merecía ser tratado de esta forma", lamentó. "Ahora, solo me resta expresar el sabor amargo de alguien que se brinda de manera completa y desinteresada con una dosis de cariño muy grande hacia el club del que es hincha y recibe a cambio una jugada no esperada. Las cosas claras y sinceras hubieran sido mucho más fácil y correctas", agregó, antes de agradecerle al "Pueblo Violeta" por el apoyo y de pedir "disculpas" por no alcanzar los objetivos propuestos. "Nadie más que yo quería llegar a esa meta", cerró. DESCARGO En tanto, la respuesta que hizo el club a través de sus redes sociales, marcaron que la decisión de Pereyra de involucrar al actual Presidente (Lis) y al candidato a Presidente por la Lista ADN Violeta (Smith), "pone al menos un manto de duda en la actitud del exDT", dada la proximidad de las Elecciones. "Quizás creemos que se trata de una imprudencia involucrarse en la situación política del club, cuando los actuales dirigentes le han brindado su confianza para que realice su primera experiencia en la segunda categoría del Futbol Argentino y en las divisiones inferiores. Nuestra institución respeta a sus ídolos, pero es consciente que en el mundo del fútbol los resultados mandan. El tiempo pondrá las cosas en su lugar y seguramente hará reflexionar al Sr. Pereyra sobre esta situación y nos encontrará sumando esfuerzos para el crecimiento de nuestro querido Villa Dálmine", cierra el comunicado de la institución.

CARLOS PEREYRA NO SIGUE COMO DT Y EL DIRECTOR DEPORTIVO, ANGEL MORETTO, SERÁ SU REEMPLAZANTE INTERINO ANTE ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO.